Hiszpanie trąbią o gigantycznym ruchu Barcelony. Lewandowski będzie zadowolony

Nico Williams to młodszy brat doskonale znanego w hiszpańskim futbolu Inakiego, z którym gra razem w Athleticu Bilbao. Lewoskrzydłowy od dawna był uważany za intrygujący talent, ale jego gwiazda prawdziwie rozbłysła na ubiegłorocznym Euro. Tamten turniej podniósł rynkową wartość młodego talentu o kilkadziesiąt milionów euro, a także sprawił, że mocno zainteresowała się nim FC Barcelona. Władze Dumy Katalonii najwidoczniej stwierdziły, że skoro duet Yamal - Williams tak dobrze sprawuje się w barwach reprezentacji, to czemu nie przenieść go również do piłki klubowej.

Nico Williams wreszcie trafi do Barcelony? Hitowy transfer

Ubiegłoroczna saga transferowa nie miała jednak takiego zakończenia, na jakie liczyli kibice Barcy. Nico ostatecznie został w swoim rodzimym klubie. To jednak nie wyszło Dumy Katalonii na złe, bo w ubiegłym sezonie na lewym skrzydle fantastycznie grał Raphinha, który być może nie mógłby tak rozwinąć skrzydeł, gdyby rywalizował wówczas z Williamsem. Nico zresztą nieco spuścił z tonu - w rozgrywkach 2024/2025 w La Lidze zanotował nieco rozczarowujące 5 bramek oraz 5 asyst.

Jeszcze w kwietniu mówiło się, że Barcelona zrezygnowała ze ściągnięcia Williamsa i ten może trafić do Arsenalu. Teraz jednak temat transferu 22-latka wrócił ze zdwojoną siłą. Fabrizio Romano poinformował dzisiaj, że władze Dumy Katalonii ostatecznie zdecydowały się na pozyskanie skrzydłowego. I w najbliższych dniach usiądą do stołu negocjacyjnego z Athleticiem, zamierzając aktywować klauzulę wykupu wynoszącą 58 milionów euro.

Według innego dziennikarza specjalizującego się w transferowej tematyce, Nicolò Schiry, władze Barcy są już na etapie negocjowania z Williamsem warunków kontraktu. Tymczasem kataloński Sport twierdzi, że skrzydłowy poinformował swoje otoczenie o nadchodzącym transferze. Wątpliwość nie ma też El Mundo Deportivo. To medium stawia sprawę jasno: FC Barcelona znowu chce Williamsa, a Williams chce Barcelony. Wygląda więc na to, że już wkrótce faktycznie dojdzie do hitu transferowego w La Lidze.