Media: Sensacyjny kandydat na trenera Polaków! To nie żart. Absolutny top

Reprezentacja Polski w czerwcu przegrała z Finlandią 1:2. Z tego powodu lato spędzi na trzecim miejscu w tabeli grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata. Wiadomo już, że jesienią kadry nie poprowadzi Michał Probierz, który zrezygnował z pracy w ubiegły czwartek. Nie brakuje kandydatów do zajęcia jego miejsca. Kilku wymienił Cezary Kulesza, wskazując Jana Urbana, Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka i Jacka Magierę. Kilku, jak podawały media, samych zgłosiło zainteresowanie kadrą: Winnie Schaefer, Nenad Bjelica, Carlos Queiroz. Do grona pretendentów można dołączyć kolejne wielkie nazwisko. To Gareth Southgate, były selekcjoner reprezentacji Anglii.

Wielkie nazwisko zgłosiło się do PZPN. "Osobiście"

"Jak się okazuje, po niespełna roku na bezrobociu Southgate nosi się z zamiarem powrotu na trenerską ławkę. Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet, jego kandydatura wpłynęła do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie jest to jednak typowa gra menedżerów, którzy często forsują swoich kandydatów, nawet jeśli nie mają ich pełnomocnictwa. W tym przypadku jest zgoła odmiennie. Jak się dowiedzieliśmy, Southgate osobiście miał wyrazić chęć objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski" - poinformował "Przegląd Sportowy".

Źródło zaznaczyło jednocześnie, że szanse na jego zatrudnienie nie wydają się być wielkie. Wszystko z powodu oczekiwań finansowych. Jako selekcjoner reprezentacji Anglii inkasował bowiem aż pięć milionów funtów. Była to ponad dwa razy wyższa gaża niż ta, którą w polskiej kadrze otrzymywał Fernando Santos. Różne źródła wskazywały, że kontrakt Portugalczyka opiewał na kwotę 2-2,5 miliona euro.

Southgate to trener, który doskonale zna specyfikę pracy selekcjonera. W latach 2013-2016 był selekcjonerem reprezentacji Anglii do lat 21. Od 2016 do 2024, a więc aż przez osiem lat dowodził seniorską kadrą. Anglicy właśnie pod wodzą Southgate przeżyli najlepszy okres w historii swojej reprezentacyjnej piłki. W 2018 roku dotarli do półfinału MŚ, w którym przegrali z Chorwacją. W 2021 i 2024 roku sięgali po wicemistrzostwo Europy. W pierwszym przypadku ulegli po rzutach karnych Włochom, a w drugim musieli uznać wyższość Hiszpanii.

Co ciekawe Southgate dwukrotnie grał z Polską jako selekcjoner Anglików. W marcu 2021 pokonał biało-czerwonych 2:1, a do siatki trafiali Harry Kane, Harry Maguire i Jakub Moder. We wrześniu tamtego roku w Warszawie padł remis 1:1. Gole zdobywali Kane i Damian Szymański. Oba mecze odbyły się w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Selekcjonerem Polaków był wówczas Paulo Sousa.

Gareth Southgate w 104 meczach poprowadził Anglię do 64 zwycięstw, 20 remisów i zaledwie 18 porażek. Tylko dwaj trenerzy w historii dowodzili kadrą Synów Albionu dłużej od niego. To Walter Winterbottom (1946-1962) i sir Alf Ramsey (1963-1974), który w 1966 roku doprowadził Anglię do jedynego w historii tytułu mistrzów świata.