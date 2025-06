42 miliony euro dla ter Stegena! Wszyscy w Barcelonie już wiedzą

FC Barcelona przed sezonem 2025/26 planuje wzmocnienie i zmianę hierarchii w bramce drużyny Hansiego Flicka. Nawet już w środę kontrakt z mistrzami Hiszpanii ma podpisać bramkarz Espanyolu Joan Garcia, uznany za najlepszego golkipera ubiegłego sezonu La Liga. Hiszpan ma kosztować Barcę 25 milionów euro.

Plan Barcelony jest taki, aby to Garcia był nowym numerem 1, a jego zmiennikiem Polak Wojciech Szczęsny, który lada dzień ma przedłużyć umowę z klubem o dwa lata. Tyle że na kontraktach w klubie z Camp Nou jest jeszcze dwóch innych golkiperów. O ile Inaki Pena jest już praktycznie pogodzony z odejściem z klubu, tak sytuacja Marca-Andre ter Stegena, aktualnego kapitana Barcy, jest zupełnie inna.

Media: Marc-Andre ter Stegen nie chce opuszczać Barcelony. W grze aż 42 miliony euro

Wszystko dlatego, że mimo planu FC Barcelony Ter Stegen ani myśli opuszczać katalońskiego klubu. Jak informuje "Sport", w zamian za odejście niemiecki bramkarz ma oczekiwać wypłacenia całej kwoty z pozostałego trzyletniego kontraktu z Barceloną, czyli aż 42 miliony euro!

Dlatego też w najbliższych dniach dyrektor sportowy Deco ma rozmawiać z Ter Stegenem o jego sytuacji. Były reprezentant Portugalii ma poinformować Niemca, że jak najbardziej może on pozostać w FC Barcelonie, ale będzie musiał się pogodzić z rolą trzeciego bramkarza po Joanie Garcii i Wojciechu Szczęsnym. - To będzie ciężki mecz, z dużym napięciem, ale Barcelona się tego spodziewała - piszą dziennikarze z Katalonii.

Marc-Andre ter Stegen wprawdzie jest kapitanem FC Barcelony i choć były sezony, gdy faktycznie był jednym z liderów "Dumy Katalonii", tak wiele razy również zawodził w bramce FC Barcelony. Według kibiców Barcy jest jednym z głównych winowajców braku sukcesów aktualnych mistrzów Hiszpanii na arenie międzynarodowej w poprzednich latach. W samym klubie z kolei mocno nie spodobało się zachowanie Niemca w końcówce zeszłego sezonu, gdy po wyleczeniu poważnej kontuzji kolana wywierał on dużą presję w mediach na to, by zastąpić w decydujących spotkaniach Wojciecha Szczęsnego. Hansi Flick na to nie pozwolił, ale niesmak z tego powodu i innych mało eleganckich zachowań doświadczonego bramkarza pozostał.

Co może zmienić nastawienie Ter Stegena? Fakt, iż obecnie to właśnie bramkarz FC Barcelony jest numerem 1 reprezentacji Niemiec, po tym jak reprezentacyjną karierę po Euro 2024 zakończył Manuel Neuer. Selekcjoner Julian Nagelsmann otwarcie wspiera Ter Stegena, który może bronić reprezentacyjnej bramki na przyszłorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Aby tak się jednak stało, 33-latek musi regularnie grać w klubie, a wszystko wskazuje, że w Barcelonie może nie doczekać jakichkolwiek minut w przyszłym sezonie, więc koniec końców opuszczenie stolicy Katalonii może być dla niego niezbędne.

Marc-Andre ter Stegen reprezentuje barwy FC Barcelony od 2014 roku i zdobył z nią wszystko, co było możliwe do zdobycia w piłce klubowej - Ligę Mistrzów, sześć mistrzostw Hiszpanii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy, sześć Pucharów Hiszpanii i cztery Superpuchary kraju. W bramce FC Barcelony 44-krotny reprezentant Niemiec rozegrał 422 mecze, w których 175 razy zachowywał czyste konto.