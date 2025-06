Oto najważniejszy wniosek po konferencji Probierza. "Wstyd"

Pierwszą część konferencji, w której na pytania dziennikarzy odpowiadał nowy kapitan reprezentacji Piotr Zieliński wypada przemilczeć. Pomocnik Interu w kółko powtarzał slogany o dobru drużyny, wadze meczu z Finlandią i o tym, że decyzję o zmianie kapitana podjął jej selekcjoner. Podobne wypowiedzi mogliśmy - my, dziennikarze - w ciemno napisać jeszcze przed konferencją prasową.

Co innego Michał Probierz. Selekcjoner co prawda nie odpowiedział na najważniejsze pytanie i wciąż nie znamy konkretnego powodu, dlaczego zdecydował się na zmianę kapitana, ale po konferencji wiemy za to jedno: pojednania między nim i Lewandowskim nie będzie. Nawet jeśli w pewnym momencie Probierz przebąkiwał coś o otwartości na dialog i powołanie napastnika w przyszłości.

O ile Zieliński wyuczył się kilku sformułowań i bardzo uważał, by nie powiedzieć o jedno słowo za dużo, to Probierz - przede wszystkim w początkowym wystąpieniu - poszedł na zwarcie z Lewandowskim. Selekcjoner zaprzeczył wielu słowom byłego już kapitana reprezentacji Polski i widać było, że bardzo chciał kilka spraw wyjaśnić.

Probierz poszedł na zwarcie z Lewandowskim

Ale po kolei. Probierz przemówienie zaczął od informacji, że o przyjeździe Lewandowskiego do Katowic i Chorzowa na pożegnanie Kamila Grosickiego dowiedział się w środę wieczorem. Selekcjoner - tak samo jak Cezary Kulesza w rozmowie z portalem przegladsportowy.onet.pl - obalił wersję Lewandowskiego, który w piątek przekonywał, że obaj panowie wiedzieli o "niespodziance" znacznie wcześniej.

Ale to był tylko początek. Probierz przedstawił też inną wersję niedzielnych wydarzeń niż tę, którą na portalu sportowefakty.wp.pl przedstawił Lewandowski. Selekcjoner zdradził, że napastnik Barcelony do niego oddzwaniał, co znaczy, że rozmawiali przynajmniej dwa razy, a nie raz, jak twierdził zawodnik.

Probierz nie zamierzał na tym poprzestać. Selekcjoner zdradził, że pierwszą reakcją Lewandowskiego na jego decyzję miały być słowa o tym, że opaska nic nie znaczy i nie ma znaczenia, kto ją nosi. Tym bardziej gryzło się to ze słowami napastnika o wadze funkcji kapitana. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Lewandowski miał prosić Probierza o to, by sam z tej opaski mógł zrezygnować.

Widać było, że selekcjoner do konferencji prasowej dobrze się przygotował. Probierz nie tylko przedstawił tylko swoją wersję wydarzeń, ale pośrednio odniósł się też do jedynego, poniedziałkowego wywiadu Lewandowskiego. I na pewno nie zrobił tego przypadkowo.

Chociaż pod koniec konferencji prasowej Probierz mówił, że nie wyklucza rozmów z Lewandowskim na temat jego przyszłości w kadrze, to jedno jest pewne: pojednania między tą dwójką nie będzie. Probierz poszedł na publiczne zwarcie z 36-latkiem i w kontekście kadry nie pozostawił wątpliwości: albo ja, albo on.

I po konferencji prasowej trudno nie mieć przekonania, że Probierz wiedział, co robi. Selekcjoner nie tylko porozmawiał z prezesem PZPN, ale też - jak twierdził - z zawodnikami kadry i wsłuchał się w ich głos. A ci ostatnim zachowaniem Lewandowskiego byli rozczarowani.

I na koniec możemy się tylko powtórzyć: szkoda, że tak ważna sprawa, dotycząca jednego z najważniejszych - o ile nie najważniejszego piłkarza w naszej historii - została rozegrana w taki sposób. Przez Probierza, samego Lewandowskiego i PZPN. Wstyd, panowie, wstyd.