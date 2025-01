Rosjanie dostaną przelew na 20 milionów euro. Tego już nie da się cofnąć

Nie ma tajemnicy w tym, że wielu jest piłkarzy, którym wybuch wojny na Ukrainie nie przeszkodził, by pozostać w Rosji i na co dzień reprezentować kluby z kraju agresora. Jednym z nich jest Brazylijczyk Claudinho, który spędził ponad trzy lata w Zenicie Sankt Petersburg. Teraz jednak opuszcza kraj Władimira Putina i przenosi się do Katatu. Na pożegnanie zostawił Rosjanom wiadomość, w której podkreślił swoje uwielbienie dla tamtejszych fanów.

