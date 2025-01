Andy Roddick zwrócił uwagę na jedno ws. Świątek. "Nietrudno zauważyć"

Iga Świątek (2. WTA) wyrównała najlepszy wynik kariery i po raz drugi zagrała w półfinale Australian Open. Tym razem po zaciętej walce przegrała 7:5, 1:6, 6:7 (8-10) z Madison Keys (14. WTA), która w finale zmierzy się z Aryną Sabalenką (1. WTA).

Andy Roddick zobaczył, co robi na korcie Iga Świątek. I wydał wyrok

Świątek w trakcie meczu z Amerykanką przeplatała lepsze momenty gorszymi. To skutkowało żywiołowymi reakcjami na korcie, poza tym nierzadko odwracała się i krzyczała w stronę swojego boksu, gdzie siedział trener Wim Fissette czy psycholożka Daria Abramowicz.

Nie umknęło to uwadze Andy'ego Roddicka, który odniósł się do tego w swoim podkaście "Served". I zauważył pewne podobieństwo między Świątek a Rafaelem Nadalem. - Emocjonuje się bardziej niż Rafa. [...] On nie okazywał niczego, gdy tracił punkty. Iga spojrzy na swój team i czasami może wyglądać na bardziej spanikowaną, ale zaraz wraca do gry, od punktu do punktu, resetując się i ponownie skupiając - powiedział, cytowany przez portal essentiallysports.com.

Andy Roddick krótko o Idze Świątek i Rafaelu Nadalu. "Nietrudno zauważyć"

Dla Roddicka nie jest to zaskakujące. - Nietrudno zauważyć, że Rafa był jej idolem. Ona to naśladuje. Od jednego punktu do kolejnego i jeszcze następnego, a jej intensywność nigdy nie słabnie - podkreślił mistrz US Open 2003.

Hiszpan dwukrotnie triumfował w Australian Open, a w finale zagrał tam sześciokrotnie, zatem pod tym względem Świątek sporo do niego brakuje. A tegoroczny finał kobiecego singla w Melbourne, zaplanowany na sobotę 25 stycznia, będzie starciem debiutującej w meczu tej rangi Keys z Sabalenką, dla której będzie to trzeci występ w decydującym spotkaniu AO (dwa poprzednie wygrała).