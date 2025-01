Hitowy transfer stał się faktem! Manchester City traci gwiazdę

Kyle Walker jak mało kto potrafi zadbać, by było o nim głośno. Nie zawsze niestety z właściwych powodów, bo w ostatnich miesiącach równie wiele co o jego grze na boisku, mówiło się o problemach prywatnych obrońcy. Walker ma bowiem czwórkę dzieci, jednak tylko dwoje z nich urodziła mu jego żona Annie. Pozostałą dwójkę piłkarz ma z kochanką, przez co w pewnym momencie jego małżonka wniosła pozew o rozwód, do którego jednak (póki co) nie doszło. Głośno było również po ostatnim Bożym Narodzeniu, gdy na światło dzienne wyszedł fakt, że Anglik zupełnie nie przejmuje się dziećmi ze związku z kochanką i nie kupił im nawet prezentów pod choinkę.

Walker wprawił fanów w osłupienie

Niemniej ostatnio o Walkerze najwięcej mówiło się zdecydowanie w kontekście sportowym, bo Anglik zaszokował wszystkich, prosząc o możliwość odejścia z Manchesteru City. Potwierdzał to sam trener Pep Guardiola. Prawy obrońca grał w "The Citizens" od lata 2017 roku i wygrał z tym klubem wszystko, od Ligi Mistrzów (2022/23) po sześć tytułów mistrza Anglii. Niemal z miejsca ruszyła lawina spekulacji dotycząca tego, gdzie może trafić 93-krotny reprezentant Anglii.

Milan szybko wywalczył pole position i wygrał wyścig o Walkera

Na prowadzenie w wyścigu po 34-latka szybko wyszedł AC Milan. Mediolańczycy zawodzą w Serie A (8. miejsce), niedawno zmienili trenera z Paulo Fonseki na Sergio Conceicao, a teraz szukają wzmocnień przed drugą częścią sezonu. Walker zapewnia dodatkową opcję zarówno na prawej obronie, jak i w razie konieczności na jej środku.

W piątkowy wieczór 24 stycznia wszelkie doniesienia się potwierdziły. Milan potwierdził pozyskanie Anglika na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Włoski klub będzie miał opcję wykupu, ale nie obowiązek. Dla 34-latka będzie to pierwszy w karierze klub spoza Anglii. Najbliższe trzy mecze Milanu to domowy z Parmą w Serie A w niedzielę 26 stycznia, wyjazdowy w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb w środę 29 stycznia (Walker może grać dopiero od 1/8 finału lub play-off) oraz domowe derby Mediolanu z Interem w niedzielę 2 lutego.