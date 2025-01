Hiszpanie od rana trąbią o Szczęsnym. "Nigdy"

Wojciech Szczęsny musiał czekać do początku stycznia 2025 r., by zadebiutować w barwach Barcelony. Polak zaliczył pierwszy występ w nowym klubie w starciu z czwartoligowym Barbastro (4:0) w Pucharze Króla. Potem Szczęsny skorzystał na spóźnieniu Inakiego Peny i wskoczył do bramki Barcelony na oba mecze w Superpucharze, odpowiednio z Athletikiem (2:0) i Realem Madryt (5:2). W 56. minucie finału Szczęsny obejrzał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe, przez którą pauzował w spotkaniu z Realem Betis.

W związku z tym w Hiszpanii rozgorzała dyskusja, jak teraz powinna wyglądać hierarchia w bramce Barcelony. Pojawiały się doniesienia, że Szczęsny będzie pierwszym bramkarzem Barcelony w Lidze Mistrzów, a Pena w lidze hiszpańskiej. - Flick jest człowiekiem, który nie podejmuje decyzji personalnych w perspektywie kilku dni. On podejmuje te decyzje z dnia na dzień - mówił Łukasz Wiśniowski, komentator Eleven Sports.

Flick zabrał głos ws. Szczęsnego na konferencji prasowej przed meczem z Benfiką w siódmej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. - To jeden z najlepszych transferów, jakich dokonaliśmy. Nie tylko z uwagi na jego sposób gry, ale także jeśli spojrzymy na jego wsparcie dla zawodników. Wspaniale jest oglądać sposób, w jaki pokazuje swoje doświadczenie młodym piłkarzom - mówił trener Barcelony. Hiszpański dziennikarz Toni Juanmarti twierdzi, że Flick wybrał Szczęsnego na pozostałe mecze LM.

"Niedokończona sprawa Szczęsnego". Hiszpanie piszą o Polaku przed hitem LM

Hiszpański dziennik "Sport" pochylił się nad statystykami Szczęsnego w Lidze Mistrzów. Do tej pory Szczęsny zagrał 75 meczów (doliczając eliminacje), a swój debiut w tych rozgrywkach zaliczył 16 lutego 2011 r. jako bramkarz Arsenalu, właśnie przeciwko Barcelonie. W tym spotkaniu Arsenal wygrał 2:1. W rewanżu Barcelona wygrała 3:1, a Szczęsny zszedł z kontuzją w 19. minucie. Wtedy jego miejsce zajął Miguel Almunia.

Więcej występów od Szczęsnego w LM spośród bramkarzy mają Iker Casillas (177), Manuel Neuer (145), Gianluigi Buffon (124), Petr Cech (111), Victor Valdes (106), Oliver Kahn (103), Edwin van der Sar (98), Jan Oblak (90), Marc-Andre ter Stegen (85), Ederson (82), Thibaut Courtois (80), Ołeksandr Szowkowski (77) czy Pepe Reina (76). Kataloński "Sport" pisze o "niedokończonej sprawie Szczęsnego w Lidze Mistrzów".

"Na konferencji prasowej Flick pozostawił szeroko otwarte drzwi dla Szczęsnego. Tek to człowiek instytucja w Lidze Mistrzów. Statystyki Peny w LM są dalekie od ogromnego doświadczenia Szczęsnego i mogą być decydującym czynnikiem dla Flicka przy podejmowaniu decyzji" - czytamy w artykule. Jeżeli Szczęsny zagra przeciwko Benfice, to będzie jego czternasta edycja w tych rozgrywkach. Dodatkowo zagra w LM w czwartym klubie, po Arsenalu, Romie i Juventusie.

Szczęsny nie wspomina jednak najlepiej ostatniego meczu z Benfiką na Estadio Da Luz. W nim Juventus przegrał 3:4 w sezonie 22/23. "Nigdy nie przeszedł dalej niż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów"- odnotowuje "Sport" odnotowuje. Jak się okazuje, Szczęsny dwa razy odpadał w ćwierćfinale (sezony 17/18 i 18/19) i aż dziewięć razy na etapie 1/8 finału.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Benfica - Barcelona w środę od godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.