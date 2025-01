Ale informacja ws. Szczęsnego! Tuż po meczu z Realem. "Po prostu nie wierzę..."

Mecz o Superpuchar Hiszpanii miał wszystko: wspaniałe gole i asysty, zwroty akcji, błędy sędziego i najważniejsze z naszej perspektywy: dwóch Polaków na murawie. Z tym że Robert Lewandowski błyszczy w jednym z największych klubów świata, zdążyliśmy się oswoić, ale obecność w bramce "Dumy Katalonii" Wojciecha Szczęsnego to dla nas wciąż nowe doświadczenie i emocje. Zwłaszcza w meczu o trofeum, a dodatkowo przeciwko Realowi, którego rywalizacja z Barceloną nakręca światową piłkę od dziesięcioleci.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny "sąsiadami"! To tu mieszkają polskie gwiazdy

Dla Lewandowskiego niedzielny wieczór w Arabii Saudyjskiej był piękny: z kapitalną asystą, pewnie wykorzystanym rzutem karnym, a na koniec z trofeum i tańcem na murawie. - Świetnie wszedł w 2025 rok i przypomina mi trochę to, co robił na boiskach we wrześniu i październiku, gdy był w fenomenalnej formie - mówi Sport.pl Jan Tellez, dziennikarz "Diari de Barcelona".

A jak ocenia to, co w finale Superpucharu Hiszpanii zrobił Wojciech Szczęsny? - To nie był jego dobry mecz. W kilku akcjach miał sporo szczęścia, a sytuacja z czerwoną kartką pokazała, że nie daje pewności, gdy musi asekurować wysoko grającą linię obrony. Faul był ewidentny, Szczęsny osłabił drużynę, ale nie sądzę, żeby ta jedna akcja zmieniła jego sytuację w Barcelonie - dodaje Tellez.

Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? "Nie wierzę"

Gdy byłem w Barcelonie w październiku i robiłem sondę wśród polskich i hiszpańskich kibiców, pytając o to, kto powinien zostać zastępcą kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, większość stawiała na Wojciecha Szczęsnego. Ten szalony powrót z emerytury rozpalał wyobraźnie: już, teraz, natychmiast! Ale po pierwsze Polak potrzebował czasu i spokojnych treningów, a po drugie Inaki Pena bronił świetnie i nie zawiódł Hansiego Flicka. - Myślę, że hierarchia się nie zmieni. Sytuacja jest jasna: Niemiec będzie dalej stawiał na Penę, bo ten po prostu nie dał żadnych podstaw do odsunięcia go od pierwszego składu - informuje Tellez i od razu dodaje, że nawet w Superpucharze, gdy Hiszpan wszedł na murawę za Szczęsnego, to w fenomenalnym stylu obronił strzał Kyliana Mbappe.

Co w takim razie ze Szczęsnym? I jak Polak postrzegany jest w Katalonii po kilku miesiącach od podpisania kontraktu? - Ma w Barcelonie bardzo dobrą opinię, ludzie uważają go za fachowca, ale chyba już nie na najważniejsze mecze. W Lidze Mistrzów i w La Liga, a te rozgrywki są dla Barcelony priorytetem w tym sezonie, będzie bronił Pena. Szczęsny powinien dostać jeszcze szansę w Pucharze Króla i tyle... Do zdrowia wraca Marc-Andre ter Stegen i szczerze mówiąc, nie wierzę, po prostu nie wierzę, że po zakończeniu sezonu Barcelona przedłuży umowę z Polakiem, choć oczywiście w piłce nożnej dzieją się tak nieprzewidywalne rzeczy, że w styczniu trudno to przesądzać - dodaje dziennikarz "Diari de Barcelona".

Na koniec zaznacza, że choć niewiele wskazuje na to, że Polak wskoczy do bramki na dłużej, to nikt w Katalonii tego transferu nie żałuje. - Przyszedł jako opcja awaryjna za kontuzjowanego ter Stegena, jest w mentorem dla młodszych bramkarzy, odgrywa coraz ważniejszą rolę w szatni, no i ma już na swoim koncie pierwsze trofeum z Barceloną. Myślę, że gdy ogłaszał zakończenie sportowej kariery, nawet o tym nie marzył - kończy Jan Tellez.

Wojciech Szczęsny rozegrał na razie trzy spotkania: z Barbastro w Pucharze Króla (4:0), z Athletikiem Bilbao (2:0) i z Realem Madryt (5:2), ale w tym ostatnim zszedł z murawy w 56. minucie z czerwoną kartką. Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.