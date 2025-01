Lewandowski przemówił po El Clasico! Nagle przerwał mu kolega

Robert Lewandowski zakończył finał Superpucharu Hiszpanii z golem, asystą i kolejnym trofeum na koncie. To trzeci puchar, który zgarnął z FC Barceloną. Krótko po meczu udzielił wywiadu klubowym mediom. - To bardzo ważne, by być silnym psychicznie - powiedział. W trakcie zaskoczył go jeden z kolegów z szatni.

