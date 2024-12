Media: Ronaldo może szukać sobie nowego klubu. Oto jego cel

Cristiano Ronaldo gra w Arabii Saudyjskiej od stycznia 2023 roku. Legendarny Portugalczyk wybrał to miejsce jako ligę, w której spędzi zapewne już ostatnie lata bogatej kariery, a wyścig o jego podpis wygrało Al-Nassr. Przed przybyciem Ronaldo klub ten był w czołówce Saudi Pro League, ale po jego zatrudnieniu zespół miał w końcu odzyskać mistrzostwo kraju, po raz ostatni zdobyte w sezonie 2018/19. Późniejsze przybycia Aymerica Laporte, Sadio Mane czy Marcelo Brozovicia miały tylko ułatwić Al-Nassr "robotę".

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Paweł Fajdek zamierza spędzić święta? "Nie ominie mnie gotowanie"

Al-Nassr napakowane gwiazdami nie może sięgnąć... gwiazd

Jednakże mistrzowskie plany, póki co, stoją na półce i nie zanosi się, by miały się stamtąd ruszyć. Choć Ronaldo strzelił dla Al-Nassr aż 74 gole w zaledwie 83 meczach, sezon 2023/24 zakończył się tylko wicemistrzostwem i to ze stratą aż 14 pkt do Al-Hilal. Z kolei w bieżących rozgrywkach klub Portugalczyka po trzynastu kolejkach zajmuje dopiero czwartą lokatę, tracąc już 11 pkt do prowadzącego Al-Ittihad.

Ronaldo stracił wiarę w klub? Może poszukać innego

Kontrakt Ronaldo wygasa w czerwcu nadchodzącego roku i wygląda na to, że wcale nie musi zostać przedłużony, zwłaszcza że już od 1 stycznia Portugalczyk może negocjować z potencjalnymi nowymi pracodawcami. Zdaniem portugalskiego dziennikarza Bruno Almeidy, 39-latek na ten moment jest dalej niż bliżej pozostania w Al-Nassr. Dlaczego? Otóż Ronaldo miał utracić wiarę w to, że jego obecny zespół będzie w stanie zapewnić mu wsparcie godne skutecznej walki o mistrzostwo kraju. Dlatego, choć nie ma zamiaru ruszać się z Arabii Saudyjskiej, może zmienić klub wewnątrz ligi na taki, który mu to umożliwi.

Podobnego zdania co Almeida są dziennikarze hiszpańskiego dziennika "Marca". Zdobycie mistrzostwa Arabii Saudyjskiej ma być aktualnie celem nr 1 dla Ronaldo. W Al-Nassr lub gdzie indziej. Portugalczyk wcześniej zdobywał tytuły mistrzowskie w każdym kraju za wyjątkiem samej Portugalii, w której spędził jednak tylko sezon (2002/2003) w barwach Sportingu Lizbona na początku kariery.