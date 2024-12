Podolski załatwi Górnikowi transfer mistrza świata? Niewiarygodne, co zrobił

271 meczów - tyle występów w Bundeslidze zanotował Christoph Kramer. Reprezentował barwy m.in. Bayeru Leverkusen oraz Borussii Monchengladbach. Finalnie spisywał się na tyle dobrze, że dostał powołanie do reprezentacji Niemiec, dla której zagrał jednak "tylko" 12 razy. Mimo to udało mu się osiągnąć coś, z czego dumę może odczuwać niewielu. Mianowicie chodzi o tytuł mistrza świata z 2014 roku. Aktualnie jest to jednak odległa przeszłość.

Bolesne wyznanie byłego mistrza świata. "Poczucie, że jestem niepotrzebny, naprawdę mnie zraniło"

- Kiedy osiągniesz 30. rok życia, stajesz się niepotrzebny. Źle to oceniłem. Myślałem, że gdy będę wolnym zawodnikiem, to wszystkie kluby się na mnie rzucą i zaczną prosić, bym do nich przyszedł. Ale wcale tak nie było - przekazał w podcaście Copa TS. Przyznał, że jest gotowy grać nawet za darmo. - Proaktywnie zwróciłem się do paru klubów z pytaniem, czy nie chcą mnie wziąć. Nie potrzebuję pieniędzy, jestem gotowy na wszystko, by tylko grać - dodał, zaznaczając, że wspomniane zespoły też nie chciały podjąć z nim współpracy.

Kramer nie może narzekać na nudę, ponieważ od 2018 roku pracuje jako ekspert dla ZDF oraz Prime Video. Mimo to jest mu bardzo przykro. - Poczucie, że jestem już niepotrzebny jako zawodnik, naprawdę mnie zraniło. Mogę robić to, co teraz, wszyscy tego chcą. Ale uważam, że mam jeszcze trochę do zrobienia na murawie - skwitował.

Lukas Podolski zareagował na wiadomość Kramera. Chce go sprowadzić do Górnika Zabrze

Słowa Kramera zostały we wtorek udostępnione w mediach społecznościowych. Wielu fanów zaproponowało mu w komentarzach przejście do znajdującego się w kryzysie Schalke 04, natomiast pojawiły się też wiadomości, by piłkarz trafił do Ligi Mediów. Niespodziewanie interesującą propozycję złożył mu również były kolega z szatni reprezentacji Niemiec Lukas Podolski.

Ten dodał emotikonę puszczonego oczka oraz znak podania sobie rąk, a ponadto oznaczył profil Górnika Zabrze. Nie ma zatem wątpliwości, że 39-latek chciałby sprowadzić do polskiego klubu kolejnego doświadczonego gracza. Gdyby faktycznie tak było, zaniepokojeni mogliby czuć się Patrik Hellebrand oraz Damian Rasak, którzy byli podstawowymi środkowymi pomocnikami Górnika w rundzie jesiennej.

Górnik po 18. kolejkach ekstraklasy zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Do liderującego Lecha Poznań traci za to osiem pkt. Pierwszy mecz po przerwie rozegra 2 lutego, kiedy na własnym stadionie zagra z Puszczą Niepołomice.