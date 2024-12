Co za gol Polaka w Lidze Mistrzów! To była 6. minuta. Boooom [WIDEO]

Nazwisko Łukasza Łakomego często pojawiało się w kontekście powołania do reprezentacji Polski, ale ciągle do tego nie doszło. A 23-latek nic z tego sobie nie robi i może liczyć na regularną grę w Young Boys Berno, gdy tylko zdrowie mu na to pozwala, a różnie z tym było w tym sezonie.

Piękny gol Łukasza Łakomego w Lidze Mistrzów. Pierwszy w tym sezonie

Wydaje się, że problemy zdrowotne Łukasz Łakomy ma za sobą i od października regularnie gra w pierwszym składzie Young Boys Berno. 23-letni pomocnik od pierwszej minuty wyszedł w meczu szóstej kolejki Ligi Mistrzów na wyjeździe z VfB Stuttgart i już w szóstej minucie zdobył bramkę na 1:0! Alan Virginius wyłożył mu piłkę, a Polak huknął pięknie zza pola karnego! To premierowe trafienie Łakomego w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

Radość szwajcarskiej ekipy nie trwała jednak długo, bo już w 25. minucie do wyrównania doprowadził Angelo Stiller.

Przed tym meczem VfB Stuttgart miało bilans: jedno zwycięstwo (1:0 z Juventusem), remis (1:1 ze Spartą Praga) i trzy porażki (1:3 z Realem Madryt, 0:2 z Atalantą i 1:5 z Crveną zvezdą). Z kolei Young Boys Berno przegrało wszystkich dotychczasowych pięć spotkań (0:3 z Aston Villą, 0:5 z FC Barceloną, 0:1 z Interem Mediolan, 1:2 z Szachtarem Donieck i 1:6 z Atalantą).

Łukasz Łakomy w tym sezonie ma na koncie 17 występów dla Young Boys Berno, w których zdobył jedną bramkę. Właśnie tę przeciwko VfB Stuttgart. 23-latek ciągle czeka na reprezentacji Polski. Dotychczas grał w jedynie drużynach U20 i U21.