Stało się! Były trener z ekstraklasy stracił pracę. Koniec bajecznej pensji

Jens Gustafsson od czerwca 2022 roku do sierpnia 2024 roku prowadził Pogoń Szczecin. Łącznie zasiadał na ławce trenerskiej "Portowców" w 87 meczach i zdecydował się na odejście z klubu po otrzymaniu "bardzo lukratywnej oferty" z Arabii Saudyjskiej. Pogoń i Szwed ustalili warunki rozstania, a 46-latek przejął Al-Fateh.

REKLAMA

Zobacz wideo Ujawniamy kulisy kadry skoczków. Tak pracuje jej kluczowy człowiek

Jens Gustafsson stracił pracę w Arabii Saudyjskiej. Al-Fateh wyrzuciło byłego trenera Pogoni Szczecin

Gustafsson oficjalnie przejął saudyjski zespół w sierpniu i zdążył poprowadzić go w 13 meczach. Już w drugim meczu sensacyjnie wygrał 1:0 z Al-Ahli, ale okazało się to jego jedynym triumfem na ławce trenerskiej Saudyjczyków. Do tego przegrał 10 spotkań, zremisował dwa i zaliczył bilans bramkowy 9:24. Średnia punktów pod wodzą Szweda wyniosła zaledwie 0,38 "oczka" na mecz.

Al-Fateh zajmuje obecnie ostatnie miejsce w saudyjskiej ekstraklasie i władze klubu zdecydowały, że potrzebne są zmiany. W związku z tym oficjalnie poinformowały o zwolnieniu 46-latka. "Zarząd klubu Al-Fateh ogłosił rozwiązanie umowy z trenerem pierwszej drużyny, Szwedem Jensem Gustafssonem, za obopólną zgodą" - napisano w komunikacie.

"Decyzja ta została podjęta po kompleksowej ocenie wyników zespołu. Wszystko to, mając na celu dotrzymanie kroku rywalom w dalszej części rozgrywek. Klub Al-Fateh ma nadzieję, że te decyzje przyczynią się do osiągnięcia przez zespół skoku jakościowego i że będzie on kontynuował swoją podróż w sposób odpowiadający aspiracjom fanów" - napisano.

Gustafsson rozstał się więc z klubem za porozumieniem, ale można traktować to jako zwolnienie po fatalnych wynikach. Szwed przed Al-Fateh prowadził Pogoń Szczecin, a wcześniej pracował też w reprezentacji Szwecji U-21, Hajduku Split i Norrkoping.