Szok. Trener czołowej polskiej drużyny zrezygnował! Oferta życia

Plotki o odejściu Gustafssona z Pogoni Szczecin pojawiały się dość regularnie. Szkoleniowca łączono m.in. z pracą w reprezentacji Szwecji. W czerwcu tamtejsze media podawały, że jego sprowadzeniem interesuje się AIK.

Gustafsson odchodzi z Pogoni Szczecin. Trafi do Arabii Saudyjskiej

Jednak nie powrót do ojczyzny, a wyjazd na Bliski Wschód czeka dotychczasowego szkoleniowca Pogoni. Dzisiaj klub ogłosił, że Jens Gustafsson dostał bardzo atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

"Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania. Trenerze, dziękujemy za wkład w rozwój Pogoni Szczecin i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej! Nazwisko nowego I trenera klub poda niebawem" - czytamy w komunikacie.

- Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić. Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi - powiedział w rozmowie ze stroną Pogoni dyrektor sportowy Dariusz Adamczak.

Zostawił Pogoń, żeby zastąpić Bilicia. Gustafsson przejmie Al Fateh SC

Jak podał Daniel Trzepacz z pogonsportnet.pl Jens Gustafsson w Arabii Saudyjskiej zastąpi Slavena Bilicia. "Nowym klubem Gustafssona będzie Al Fateh SC, które pożegnało się ostatnio ze Slavenem Biliciem" - poinformował. To 7. drużyna ostatniego sezonu ligi saudyjskiej.

Gustafsson poprowadził Pogoń w 87 meczach, z których 44 wygrał, 18 zremisował, a 25 przegrał. Prowadzony przez niego zespół dwukrotnie zajął 4. miejsce w lidze. Wielu kibiców miało żal do szkoleniowca, że jego Pogoń nie dała rady wygrać Pucharu Polski - w ostatnim finale tych rozgrywek lepsza była Wisła Kraków.

W chwili odejścia Jensa Gustafssona Pogoń ma w ekstraklasie siedem punktów i dwa punkty straty do pierwszej Jagiellonii Białystok. W najbliższej kolejce szczecinianie zagrają z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się 17 sierpnia. Na razie nie wiadomo kto będzie szkoleniowcem Pogoni w tym starciu.