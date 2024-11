Oto Złoty Chłopiec 2024! "Niewiarygodny"

Od 2003 r. turyńska gazeta "Tuttosport" organizuje galę "Złotego Chłopca", gdzie przyznaje nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika (U-21). W głosowaniu biorą udział dziennikarze z takich redakcji, jak m.in. "Bild", "Mundo Deportivo", "France Football" czy "A Bola". Pierwszym triumfatorem tej nagrody był Rafael van der Vaart, który wówczas grał dla Ajaksu Amsterdam. W ostatnich pięciu latach tę nagrodę wygrywał, odpowiednio, Joao Felix, Erling Haaland, Pedri, Gavi i Jude Bellingham.

Do tej pory były trzy kluby, które miały taką samą liczbę triumfatorów w plebiscycie Golden Boy. Mowa o Barcelonie, Borussii Dortmund i Manchesterze United. Piłkarze tych zespołów wygrywali tę nagrodę po trzy razy. W Barcelonie był to Leo Messi (2005), Pedri (2021) i Gavi (2022), w BVB wygrywał Mario Goetze (2011), Haaland (2020) i Bellingham (2023), natomiast nagrody dla Manchesteru United wygrywał Wayne Rooney (2004), Anderson (2008) oraz Anthony Martial (2015).

O tytuł "Złotego Chłopca" w 2024 r. rywalizowało 25 piłkarzy. Barcelonę reprezentował Lamine Yamal i Pau Cubarsi, a Real Madryt - Arda Gulera i Endrick. Po trzech zawodników w tym zestawieniu miało Paris Saint-Germain (Joao Neves, Warren Zaire-Emery i Desire Doue) oraz Manchester United (Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Alejandro Garnacho). W środę poznaliśmy ostatecznego triumfatora.

Lamine Yamal "Złotym Chłopcem 2024". Wszystko jasne

Profil "Golden Boy" na portalu X poinformował, że najlepszym młodym piłkarzem w kategorii U-21 został Yamal. "Złoty Chłopiec 2024" - napisała krótko Barcelona, publikując grafikę ze swoim wychowankiem po ogłoszeniu wyników plebiscytu. W ten sposób Barcelona została klubem, który ma aż czterech zwycięzców wspomnianego plebiscytu, a takiej liczby nie ma żaden inny klub na świecie. 16 grudnia Yamal odbierze swoją nagrodę podczas gali w Turynie.

"Jestem bardzo dumny ze zdobycia tej nagrody, to dla mnie spełnienie marzeń. Dziękuję członkom jury, kolegom z drużyny, trenerom, członkom sztabu Barçy i reprezentacji Hiszpanii. To był niewiarygodny rok, jestem bardzo szczęśliwy" - przekazał Yamal (cytat za: fcbarca.com). "Yamal miał dziś jeszcze jeden powód do świętowania po południu. Poszedł w ślady gracza, z którym wszyscy porównują go w sposób równie niebezpieczny, co nieunikniony: Leo Messiego. Po kolejnych comiesięcznych występach Yamal miał wszystko, by zastąpić Bellinghama" - pisze "Mundo Deportivo".

"Gwiazda Barcelony wywiązała się z roli faworyta i zdobył nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika na świecie. To, co było otwartą tajemnicą, zostało w końcu ujawnione. Świetne mistrzostwa Europy w połączeniu z brutalnym początkiem obecnego sezonu, pozwoliły Yamalowi zdobyć nagrodę, którą zdominował już przed Euro" - dodał kataloński "Sport". Oba dzienniki miały swoich przedstawicieli podczas głosowania do nagrody Golden Boy.

Wszystkie nagrody podczas gali Golden Boy 2024:

Najlepszy młody piłkarz : Lamine Yamal (FC Barcelona),

: Lamine Yamal (FC Barcelona), Najlepszy młody piłkarz w głosowaniu internautów : Kenan Yildiz (Juventus),

: Kenan Yildiz (Juventus), Najlepszy młody włoski piłkarz U-21 : Michael Kayode (Fiorentina),

: Michael Kayode (Fiorentina), Najlepszy agent : Jorge Mendes,

: Jorge Mendes, Najlepszy dyrektor : Txiki Begiristain (Manchester City),

: Txiki Begiristain (Manchester City), Najlepsza młoda piłkarka : Vicky Lopez (FC Barcelona),

: Vicky Lopez (FC Barcelona), Najlepsza młoda włoska piłkarka U-21 : Giulia Dragoni (AS Roma),

: Giulia Dragoni (AS Roma), Najlepsza piłkarka : Aitana Bonmati (FC Barcelona),

: Aitana Bonmati (FC Barcelona), Najlepszy piłkarz : Toni Kroos (dawniej Real Madryt),

: Toni Kroos (dawniej Real Madryt), Najlepszy prezydent klubu piłkarskiego: Antonio Percassi (Atalanta Bergamo).

W tym sezonie Yamal zagrał w szesnastu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst.