Zero taryfy ulgowej. Tak Francuzi ocenili Rosjanina po tym, co zrobił w LM

Gianluigi Donnarumma w ostatnich dwóch spotkaniach nie zagrał w barwach PSG. Hiszpański trener Luis Enrique w pojedynku ligowym u siebie z Toulouse (3:0) oraz w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium postawił na Rosjanina Matwieja Safonowa. To efekt słabszej formy włoskiego golkipera, który był bardzo krytykowany przez francuskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Bramkarz PSG ostro skrytykowany przez dziennikarza. Oberwało się też trenerowi

Teraz Safonow został bardzo skrytykowany za mecz piątej kolejki Champions League z Bayernem Monachium. Francuzi przegrali go 0:1, a bramkarz PSG popełnił spory błąd przy straconym golu. Z lewej strony z rzutu rożnego świetnie dośrodkował Joshua Kimmich, Safonow został umiejętnie przyblokowany przez rywala i w ostatniej chwili źle odbił piłkę przed siebie, a Kim Min-Jae skorzystał z prezentu i strzałem głową trafił do siatki.

- To było trudne dośrodkowanie, ale Safonow mógł zrobić więcej. To ewidentny błąd rosyjskiego bramkarza, bo wcale nie miał utrudnionej interwencji. Luis Enrique wstawił drugiego bramkarza, by uspokoić sytuację między słupkami, a tutaj sytuacja została podgrzana. Wcale nie musiało się to skończyć straconym golem - powiedział komentator Canal+Sport.

Safonow krytykowany jest też przez francuskie media. W mocnych słowach powiedział o nim Daniel Riolo, felietonista "RMC".

- Obrony, które ma Safonow, Donnarumma wykonuje w każdym meczu. Problemem nie jest błąd, ale po co mamy wstydzić się bramkarzy? Najpierw jednego, a teraz drugiego. PSG nie sprowadził Seppa Maiera ani Lewa Jaszyna [dwaj byli świetni bramkarze - red.], ale Safonowa, byłego bramkarza Krasnodaru. Jeśli mówimy o puszczonym golu z Bayernem, to wyglądał śmiesznie - powiedział Daniel Rilo.

Dziennikarz bardzo też skrytykował Luis Enrique.

- Ten facet [Luis Enrique - red.] będzie cię wykańczał i osuszy klub, bo będzie miał przez niego rozłam z kibicami. To jeden z trenerów, którzy mogą wymęczyć klub. Podobnym jest Jose Mourinho. Czy jego pomysł polega na tym, aby zawsze chcieć grać w ten sam sposób, czy też stworzyć coś nowego, co zaskoczy przeciwnika? Ten facet destabilizuje swoich graczy i uważa się za wielkiego intelektualistę - dodał Rilo.

Sytuacja PSG w Lidze Mistrzów nie jest do pozazdroszczenia. Paryżanie po pięciu kolejkach z czterema punktami zajmują dopiero 26. miejsce w tabeli! Jeśli nie poprawią tej pozycji, to nie zagrają nawet w barażach o awans do 1/8 finału (zakwalifikują się do nich zespoły z miejsc 9-24). Do ósmego Sportingu PSG traci już sześć punktów.