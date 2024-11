Pogrążył Polskę w Lidze Narodów, teraz chce grać z Lewandowskim. "Ma bzika"

Kiedy tylko do FC Barcelony dołączył Hansi Flick, zaczęła ona grać na miarę oczekiwań. Nie dość, że wygrywa prawie wszystko, to imponuje stylem gry i skutecznością w ofensywie. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który pragnie odzyskać Trofeo Pichichi, a ponadto zostać królem strzelców Ligi Mistrzów. Kontrakt naszego piłkarza wygasa jednak za półtora roku, dlatego nie ma co się dziwić, że władze klubu już planują, kto zostanie jego następcą.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm przed PŚ w skokach. Zaskakujące obrazki

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym. Dwóch piłkarzy "ma bzika" na punkcie klubu

Zdaniem dziennikarza Toniego Juanmartiego dyrektor sportowy Deco najbardziej pragnąłby sprowadzić do zespołu Viktora Gyoekeresa ze Sportingu Lizbona. To zadanie może być jednak zbyt trudne, zwłaszcza że ma umowę ważną do 2028 roku. "Sport" podał za to, że o Barcelonie marzy inny niezwykle perspektywiczny zawodnik - Jonathan David. I tutaj sytuacja wygląda inaczej, gdyż kontrakt napastnika z LOSC Lille wygasa w czerwcu, więc za parę tygodni mógłby rozpocząć negocjacje z katalońskim klubem.

"Mundo Deportivo" zaznacza, że 24-latek "ma bzika" na punkcie Barcelony, zresztą tak, jak Rafael Leao, który również znajduje się na jej liście życzeń. Władze klubu zaczęły wnikliwie obserwować rynek transferowy, rozważając, jak mogą wzmocnić drużynę na przyszły sezon. Mimo że jest zbyt wcześnie na podejmowanie "strategicznych decyzji", to pierwsze obserwacje zostały już przeprowadzone. Zarówno Leao, jak i David mieli rzekomo dać już znać, że są "w zasięgu ręki". Ten pierwszy jest postrzegany jako potencjalna gwiazda, która potrzebuje zmiany klubu, by "eksplodować".

Gwiazdor AC Milanu byłby ogromnym wzmocnieniem linii ataku. Hiszpanie ujawniają

"Portugalczyk ma warunki fizyczne oraz niebagatelną technikę, natomiast brakuje mu konsekwencji i regularności" - czytamy. Leao ma mieć słabe relacje z trenerem AC Milanu Paulo Fonsecą, co wpływa na jego brak chęci pozostania we włoskim zespole. Uważa też, że po sześciu latach nastąpił wreszcie moment na zmianę otoczenia.

Pomóc w tej transakcji mógłby agent Leao Jorge Mendes, który ma świetny kontakt z przedstawicielami Barcelony. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 75 mln euro, ale wydaje się, że Milan mógłby za niego chcieć nieco więcej pieniędzy. Portugalczyk ma wiele interesujących cech, które wyróżniają go jednak na tle innych. Nie dość, że jest doskonałym dryblerem, to notuje liczby - zdobywa bramki, jak i asystuje. Ma również siłę, która pozwala mu przełamywać obrońców.

Na koniec "Mundo Deportivo" przyznaje, że transfer Leao mógłby przynajmniej tymczasowo wzmocnić rywalizację w ataku, gdyż podstawowi piłkarze linii ataku (Lewandowski, Yamal oraz Raphinha) mają zdecydowaną przewagę jakości nad zmiennikami (Ferranem Torresem, Pauem Victorem oraz Ansu Fatim). Po 13. kolejkach La Liga FC Barcelona zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 33 pkt i sześcioma punktami przewagi nad Realem Madryt.