Prawda o Ronaldo wyszła na jaw. Tuż przed meczem z Polską

W piątek Cristiano Ronaldo zagra po raz szósty przeciwko reprezentacji Polski. Do tej pory jego bilans z Biało-Czerwonymi to dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki. W październiku Ronaldo strzelił gola Polsce na Stadionie Narodowym, a Portugalia wygrała 3:1. Wówczas kibice na stadionie byli najgłośniejsi, gdy Ronaldo prezentował swoją kultową celebrację. "Najlepszy moment dopingu na Narodowym? Zbiorowe siuuu po golu Ronaldo" - pisali wówczas eksperci na portalu X.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz zaskoczył! "Nie spodziewałem się. Chcę podziękować"

Ronaldo jest absolutną legendą portugalskiej i światowej piłki. Zawodnik Al-Nassr zagrał już 216 meczów w barwach reprezentacji Portugalii, w których strzelił 133 gole i zanotował 45 asyst. Żaden inny zawodnik nie ma takich liczb w barwach Portugalii. Dodatkowo Ronaldo ma najwięcej goli w reprezentacji spośród wszystkich piłkarzy w historii. W lutym przyszłego roku skończy 40 lat, ale mimo to nie ma zamiaru kończyć kariery, bo chce zagrać na mistrzostwach świata w 2026 r.

Jeszcze przed meczem z Polską na kanale YouTube Ronaldo pojawiło się nagranie, z którego możemy się dowiedzieć więcej o życiu prywatnym Portugalczyka.

Koledzy ujawnili sekrety Ronaldo. "To bardzo interesujące"

W nagraniu udział wzięło kilku reprezentantów Portugalii, w tym Bernardo Silva z Manchesteru City i Bruno Fernandes z Manchesteru United. Co ciekawego powiedzieli o sekretach Ronaldo? - Myślę, że jest wiele takich rzeczy, których ludzie nie wiedzą o Cristiano. Naprawdę dobrze tańczy, dobrze się rusza na parkiecie - ujawnił Fernandes. - Ludzie wiedzą, że jest bardzo zdyscyplinowany, lubi pracować i chce, by wszystko było na swoim miejscu. Ale może czymś ciekawym jest to, że nie musi jeść tak często. Zwykle je lunch i kolację, nie je małych posiłków, co jest bardzo interesujące - dodał Silva.

A jakie wspomnienia z Ronaldo mają obaj piłkarze? - Mam z nim wiele wspomnień. Gramy razem od 10 lat. Pamiętam, że na początku nie wiedziałem, gdzie usiąść w autobusie i niektórzy starsi zawodnicy mówili mi, by usiąść na wolnym miejscu, które było dla Cristiano. Gdy przyjechał, to zaczął się śmiać i mówił, że mogę usiąść z nim. To było zabawne - wspominał Silva.

- Na początku mojej kariery w reprezentacji byłem dość nieśmiały. Nie chciałem z nikim rozmawiać, witałem się ze spuszczoną głową. Jak Cristiano mnie zobaczył, powiedział moje imię, zaczął ze mną rozmawiać. Zawsze myślałem, że tacy gracze nie wiedzą, kim jesteśmy. A mi mówił, że widział moje mecze, jak gram w barwach Sportingu. Pamiętam, że wtedy wróciłem do pokoju i powiedziałem przyjaciołom oraz rodzinie o Cristiano - zdradził Fernandes.

Istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że Ronaldo, Silva i Fernandes znajdą się w wyjściowym składzie Portugalii na mecz z Polską. Relacja tekstowa na żywo od godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.