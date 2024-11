FIFA zaprezentowała puchar Klubowych Mistrzostw Świata. Kibice nie wytrzymali

Po zakończeniu obecnego sezonu ligowego piłkarze wielu czołowych klubów świata nie będą zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już 15 czerwca wystartują Klubowe Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w zupełnie nowym formacie. Do tej pory w turnieju udział brało zaledwie siedem drużyn. Teraz liczba ta została powiększona do... 32!

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie dowierza: Jak można za niego zapłacić 100 baniek?! [To jest Sport.pl]

Oto puchar KMŚ. Fani nie wytrzymali ze śmiechu

W związku z tym wprowadzono fazę grupową, po której najlepsze drużyny swoich dywizji przejdą do play-offów. Jak na ten stan rzeczy reagują sami zawodnicy? - Prawdziwy problem stanie się widoczny dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata. Wiemy, że pomiędzy finałem tych rozgrywek a pierwszym meczem w Premier League pozostaną tylko trzy tygodnie. Mamy więc trzy tygodnie na regenerację i przygotowanie się na kolejne 80 meczów - narzekał Kevin De Bruyne.

Nie tylko Belgowi nie podoba się pomysł z coraz większą liczbą spotkań w sezonie. Reforma KMŚ spotkała się z falą ogromnej krytyki, jednak mimo to w przyszłym roku czeka nas duży turniej z wieloma topowymi zespołami. Nic dziwnego, że FIFA przygotowała dla zwycięzców okazałe trofeum. Organizacja pod przewodnictwem Gianniego Infantino w czwartek opublikowała filmik, za pośrednictwem którego zaprezentowano puchar za zdobycie nowego Klubowego Mistrzostwa Świata.

Podobnie jak format, trofeum również zostało mocno zmodernizowane. Co na to kibice? Większość z nich nie była zadowolona z tego, jak wygląda nowy puchar KMŚ. Nie obyło się bez krytycznych, ale i humorystycznych i ironicznych komentarzy. "Gratulację, zepsuliście to. Lepiej było zachować stare" - napisał jeden z fanów, dodając zdjęcie poprzedniego pucharu turnieju.

"Wygląda jak statek misji kosmicznej w filmie 'Kontakt' z Jodie Foster", "Co to jest?", "To jakieś żarty?", "Okropne", "Wsadźcie do więzienia tego, kto to zrobił", "Dobrze, a teraz pokażcie prawdziwe trofeum" - pisali inni kibice w mediach społecznościowych, którym nowe trofeum niezbyt przypadło do gustu.

Przyszłoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 15 czerwca - 13 lipca. Mecze zostaną rozegrane na 12 stadionach, a finał zaplanowano w New Jersey. Lista uczestników prezentuje się następująco: Real Madryt, Atletico Madryt, Manchester City, Chelsea, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germian, Juventus, Inter Miami, FC Porto, Benfica Lizbona, RB Salzburg, Al Hilal, Al Ain, Urawa Diamonds, Ulsan HD FC, Al Ahly, Wydad Casablanca, Esperance Tunis, Mamelodi Sundowns FC, Club Leon, CF Monterrey, CF Pachuca, Seattle Sounders FC, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Boca Juniors, River Plate i Auckland City FC.