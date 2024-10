Feio narzeka. Oto co powiedział po wygranej Legii w Lidze Konferencji

Legia Warszawa wykonała plan i pewnie, bez większych problemów wygrała 3:0 na wyjeździe z TSC Baćka Topola w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. "Legia Warszawa udowodniła, że potrafi grać ofensywnie, dynamicznie, dominująco i skutecznie. [...] Rywal nie miał argumentów, by się przeciwstawić ani przez chwilę" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl w pomeczowej relacji. Stołeczny klub po dwóch seriach ma komplet punktów na koncie i aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tuż za Fiorentiną i Chelsea. Jagiellonia Białystok również ma sześć punktów i jest na szóstej pozycji.

Goncalo Feio wskazał, co Legia Warszawa mogła zrobić lepiej. "Chciałbym"

Po spotkaniu Goncalo Feio stawił się na konferencji prasowej, gdzie podkreślał wagę wygranej z serbskim zespołem. - W minionym sezonie TSC zremisował u siebie 2:2 w Lidze Europy z Olympiakosem, czyli obecnym triumfatorem Ligi Konferencji. Z kolei West Ham, zespół Premier League, wygrał 1:0 w Serbii. Musimy być świadomi, z jakim klubem i projektem się spotkaliśmy, trzeba go docenić i – również za to, jak przyjęto nas i naszych kibiców – życzyć mu wszystkiego dobrego - powiedział Portugalczyk cytowany przez portal Legia.net. Wskazywał także, co jego piłkarze mogliby zrobić lepiej w tym spotkaniu.

- Jako trener, chciałbym, byśmy mieli w czwartek trochę większą kontrolę z piłką, nieco częściej ją posiadali, powinniśmy szybciej i lepiej zmieniać stronę. Wiedzieliśmy, że jest bardzo dużo miejsca za linią obrony i graliśmy wertykalnie, co dało nam sytuacje. Moje odczucia są nieco mieszane. Chciałbym trochę większego posiadania piłki, ale z drugiej sytuacji stworzyliśmy sporo sytuacji - analizował Feio.

Trener Legii Warszawa nie ukrywał, że celem jego zespołu jest utrzymanie się w czołowej ósemce w tabeli Ligi Konferencji i bezpośredni awans do 1/8 finału. To pozwoliłoby na uniknięcie dwóch meczów w play-offach, w których będą grać drużyny z miejsc 9-24.

- Trzeba robić to, co do tej pory, czyli skupiać się na każdym kolejnym występie. Przed nami trzy mecze w Polsce – dwa w Ekstraklasie, jeden w krajowym pucharze. Potem wznawiamy rywalizację w Europie. Wracając do pytania – będziemy mogli o tym myśleć, wygrywając kolejne mecze. Na tym musimy się skoncentrować - podsumował.

Do końca fazy ligowej Legia Warszawa rozegra jeszcze cztery mecze w Lidze Konferencji z: Dynamem Mińsk (dom), Omonią (wyjazd), Lugano (dom) i Djurgarden (wyjazd).