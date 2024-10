Pique po raz pierwszy zabrał głos po rozstaniu z Shakirą. Jaśniej się nie da

Przez kilkanaście lat Gerard Pique i Shakira uchodzili za idealną parę. Piosenkarka i były piłkarz FC Barcelony poznali się podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka Waka", który stał się przebojem mundialu w RPA w 2010 roku. Ich miłość jednak nie przetrwała próby czasu i para postanowiła się rozstać w 2022 roku. Zagraniczne media informowały, że powodem takiej decyzji była zdrada Hiszpana, który zostawił Kolumbijkę dla Clary Chii Marti. Byłych zakochanych obecnie łączą jedynie dzieci - Milan i Sasha.

Po bolesnym rozstaniu Shakira nagrała kilka piosenek, w których uderzyła w byłego piłkarza. Najbardziej znana z nich to diss ze stycznia 2023 roku, w którym śpiewa, że piłkarz "zamienił Rolexa na Casio", nawiązując do jego obecnej partnerki.

Gerard Pique przerwał milczenie po dwóch latach. W końcu wypowiedział się na temat rozstania z Shakirą

Gerard Pique z kolei unikał tematu rozstania, ale w najnowszym wywiadzie dla Cafe CNN postanowił zrobić wyjątek i w końcu zabrał głos. Nie chciał jednak wchodzić w szczegóły. - Znam świat, w którym żyjemy. Wszystko, co się wydarzyło (między mną, a Shakirą - przyp.red) zostało przedstawione w sposób nieprawdziwy - zaczął Pique, cytowany przez portal Footboom1.com.

- To coś, czego nie mogę kontrolować. Nie mam wpływu na to, co zostanie powiedziane publicznie. Najważniejsze dla mnie jest to, że jestem otoczony ludźmi, których kocham. Mam na myśli rodzinę, przyjaciół, którzy naprawdę mnie znają i rozumieją. Oni dają mi spokój - dodał.

Na koniec zabrał głos ws. swojego projektu - The Kings League, czyli rozgrywek piłkarskich powstałych w 2022 roku. W nich rywalizują drużyny składające się z byłych piłkarzy i najpopularniejszych influencerów. -Chcieliśmy całkowicie zmienić zasady futbolu i zaangażować streamerów, aby ich społeczności mogły śledzić naszą rywalizację - zdradził.

Gerard Pique w trakcie kariery grał dla FC Barcelony, Manchesteru United i Realu Saragossa.