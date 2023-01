Shakira nagrała diss na Pique. "Zamieniłeś Ferrari na Twingo"

W czerwcu media obiegła informacja o rozpadzie związku Gerarda Pique i Shakiry. Niedługo później piosenkarka potwierdziła doniesienia dziennikarzy w krótkim komunikacie. - Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość - przekazała agencja prasowa piosenkarki. Okazuje się, że Kolumbijka ciągle chowa urazę do byłego partnera.

Shakira z nową piosenką. Tekst o byłym partnerze?

Świadczyć może o tym tekst jej nowej piosenki, nagranej w studiu BZRP, w ramach popularnej serii. Shakira w najnowszym utworze, którego premiera na platformie YouTube miała miejsce 12 stycznia, nawiązuje do zerwania relacji z Gerardem Pique. Poza wymownym tekstem, do myślenia skłania hiszpańska fraza "Por eso estás con una igualita que", co oznacza "dlatego byłam z kimś takim jak ty", co przy odpowiednim akcentowaniu przez wokalistkę brzmi, jakby wymawiała nazwisko piłkarza "Pique".

- Przepraszam, już złapałem inny samolot. Nie wracam tam, nie chcę kolejnego rozczarowania. Tak bardzo, udajesz mistrza, a kiedy cię potrzebowałem, dałeś swoją najgorszą wersję. Wilk taki jak ja nie jest dla nowicjusza - śpiewa kolumbijska piosenkarka. Utwór ma już prawie 25 mln wyświetleń.

- Nie wracam z tobą, a co do mnie: nie płacz ani nie błagaj mnie. Zrozumiałem, że to nie moja wina, że cię krytykują. Ja tylko tworzę muzykę, przepraszam, że cię olałam. Zostawiłeś mnie z teściową jako sąsiadką. Z prasą u drzwi i długiem w skarbówce - brzmi dalszy tekst utworu.

- Od miłości do nienawiści jest krok. Nie wracaj tutaj, posłuchaj mnie. Zero urazy, kochanie, życzę ci dobrze z moim rzekomym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się z tobą stało. Ty jesteście tak dziwni, że nawet was nie rozróżniam. Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolexa na Casio - żali się w piosence Shakira.

Para doczekała się dwójki synów - Milana (dziewięć lat) i Sashy (siedem lat). Kolumbijka wypowiedziała się szerzej na temat rozstania w rozmowie z Elle. Zdradziła, że poświęciła swoją karierę dla Pique oraz dzieci. - Myślę, że szczegóły rozstania są obecnie zbyt prywatne, by je wyjawiać. Mogę tylko powiedzieć, że włożyłam w ten związek wszystko, co miałam. Przed tym, jak moje dzieci poszły do szkoły, dużo podróżowałam i koncertowałam. Byłam w wielu krajach na całym świecie. Kiedy zaczęły szkołę, moje życie musiało się zmienić - wyznała Shakira.

Od początku bieżącego sezonu Gerard Pique nie otrzymywał wielu szans na grę w FC Barcelonie. Kilkanaście tygodni później ogłosił zakończenie kariery, ostatni występ zaliczył w meczu z Almerią 5 listopada 2022 (2:0). Później zasiadł jeszcze na ławce rezerwowych w spotkaniu z Osasuną (2:1), po którym został ukarany czteromeczową dyskwalifikacją za kwestionowanie decyzji sędziego Jesusa Gila Manzano.