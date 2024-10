Zapowiadają spektakularny powrót legendy. Świątek będzie zachwycona

97 - tyle zwycięstw w zawodach Pucharu Świata odniosła Mikaela Shiffrin, co jest rekordem wszech czasów. Amerykanka w ostatnich ośmiu sezonach aż pięciokrotnie sięgała po Kryształową Kulę, ale teraz może zyskać godną przeciwniczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski przeszedł do historii! Wszystkie oczy na Szczęsnego

Sensacyjne wieści ws. Lindsey Vonn. Naprawdę chce to zrobić

Według ustaleń mediów wielki powrót do startów planuje Lindsey Vonn, mistrzyni olimpijska z Vancouver (w zjeździe), a także czterokrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej (2007/08-2009/10, 2011/12) i 82-krotna zwyciężczyni zawodów PŚ. Niedawno pisał o tym m.in. portal skiracing.com.

"Po raz pierwszy usłyszeliśmy te plotki, gdy Vonn jeździła na nartach w Nowej Zelandii z Red Bullem i jednym ze swoich byłych trenerów. Wtedy wydawało się, że to tylko kolejna sesja zdjęciowa promocyjna. Jednak źródła donoszą teraz, że Vonn trenowała na lodowcu Rettenbachferner w Soelden - obszarze, który o tej porze roku nie jest znany z sesji zdjęciowych. Co jeszcze bardziej wymowne, w jej grupie znajdują się pracownicy działu HEAD Racing, co jest oznaką poważniejszego treningu niż swobodnego powrotu do jazdy na nartach" - czytamy.

Legenda ostrzega Lindsey Vonn. "Wielki błąd". Co na to Iga Świątek?

Ewentualny powrót zawodniczki, która zakończyła karierę w 2019 r., byłby bardzo zaskakujący z różnych powodów. Choćby dlatego, że 18 października Vonn skończyła 40 lat. A nie można zapomnieć o jej poważnych problemach zdrowotnych, na co zwrócił uwagę Franz Klammer, mistrz olimpijski z Innsbrucka.

- Jeśli naprawdę wróci ze zniszczonym kolanem i protezą (w kwietniu przeszła zabieg polegający na odcięciu części kości i zastąpieniu jej tytanowym elementem - red.), popełni wielki błąd. Ale życzę jej powodzenia i żeby jej się nie pogorszyło - stwierdził.

Kiedy po raz pierwszy miałaby wystartować Lindsey Vonn? Według ustaleń szwajcarskiego "Blicka" planuje w połowie grudnia sprawdzić się na trasie w Beaver Creek, po czym chce ponownie startować w zawodach.

Amerykankę zapewne bacznie będzie śledzić Iga Świątek. W końcu obie się znają i darzą szacunkiem oraz sympatią. - Wzoruję się na niej. To znaczy, szczerze mówiąc, nie miałam wielu sportowców, których śledziłam, ale ona była jednym z nich, kiedy jeździła na nartach - mówiła Polka o starszej koleżance.