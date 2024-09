Oficjalnie: Zagłębie Lubin ogłosiło następcę Fornalika

Zagłębie Lubin fatalnie rozpoczęło sezon w ekstraklasie. Po dziewięciu kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Ostatnie spotkanie z Rakowem Częstochowa kompletnie nie poszło po myśli piłkarzy Waldemara Fornalika, którzy w drugiej połowie zostali totalnie zdominowani przez rywali i polegli aż 1:5. Jak się okazało, porażka przelała czarę goryczy wewnątrz klubu.

Zagłębie Lubin ogłosiło następcę Fornalika. Marcin Włodarski przejął zespół ekstraklasy

Następnego dnia Zagłębie oficjalnie poinformowało, że po blisko dwóch latach rozstało się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. Błyskawicznie dziennikarze wskazali nazwisko potencjalnego następcy, którym miał zostać trener młodzieżówki U16 Marcin Włodarski. I tak też się stało.

- Na pewno jestem bardzo zadowolony, bo nie oszukujmy się - Zagłębie to jeden z największych klubów w Polsce. Jest to klub, który w skali kraju wybitnie stawia na Polaków i młodych zawodników, więc myślę, że dobrze wkomponuję się w zespół. Jestem pozytywnie podekscytowany tym, co czeka mnie w najbliższym czasie - przekazał w rozmowie z klubowymi mediami.

Tym samym Włodarski przestał pełnić dotychczasową funkcją w zespole U16, jak i członka sztabu szkoleniowego pierwszej reprezentacji Polski. - Bycie trenerem reprezentacji młodzieżowych było dla mnie źródłem wielkiej dumy i satysfakcji. Dziękuję federacji za możliwość rozwoju i edukacji. Dziękuję selekcjonerowi Michałowi Probierzowi za zaufanie i możliwość pracy w sztabie pierwszej reprezentacji Polski. Teraz nadszedł czas na nowe wyzwania - przyznał dla Łączy nas piłka.

Włodarski dodał, że już w środę dołączy do drużyny. - Prosto z PZPN-u jadę do Bielska-Białej i już tak naprawdę dzisiaj będę widział się z drużyną w hotelu, a jutro poprowadzę ją w spotkaniu Pucharu Polski. Nie ma się co oszukiwać, nie jest to łatwe, by od razu wejść na mecz, natomiast ja lubię wyzwania i myślę, że to właśnie będzie pierwsze z nich - stwierdził.

Szkoleniowiec jest szczęśliwy, zwłaszcza że będzie miał okazję znów pracować z zawodnikami, których pamięta z reprezentacji Polski, m.in. Krzysztofem Kolanko, Igorem Orlikowskim czy Michałem Matysem. Mimo sporych emocji ma już konkretny plan, jak powinny wyglądać najbliższe dni.

- Przede wszystkim musimy się poznać i jak najszybciej wprowadzić nasz model gry. Tak jak mówiłem, w pierwszych dniach nie będzie to łatwe, bo czeka nas podróż i tak naprawdę jeden trening przed kolejnym meczem z Radomiakiem. Jestem w stałym kontakcie z trenerem Marcinem Kardelą, z którym znamy się z młodzieżowych reprezentacji i jestem przekonany, że wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami - podsumował.