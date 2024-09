Neymar wypalił, kto powinien wygrać Złotą Piłkę. "Jest lepszy"

Viniciusa typowano jako piłkarza przynajmniej do czołowej piątki tegorocznej Złotej Piłki. Oprócz niego w gronie faworytów wymieniano Jude'a Bellinghama, Daniego Carvajala, Rodriego, Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda.

Neymar wskazał faworyta do Złotej Piłki

Od niedawna Złota Piłka nie jest przyznawana za dokonania w roku kalendarzowym, ale za dany sezon piłkarski. W zeszłym sezonie Real Madryt zdobył podwójną koronę, wygrywając mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów, dołożył do tego Superpuchar Hiszpanii wywalczony w styczniu. "Królewscy" są nominowani do nagrody dla najlepszego męskiego klubu, a Carlo Ancelotti ma szansę na nagrodę dla najlepszego trenera.

Na początku września podano także listę nominowanych do nagrody dla najlepszego piłkarza. Znalazło się na niej łącznie siedmiu piłkarzy Realu, licząc Kyliana Mbappe przychodzącego latem i Toniego Kroosa, który zakończył karierę. Oprócz nich są jeszcze Jude Bellingham, Dani Carvajal, Antonio Ruediger, Fede Valverde i Vinicius. Według hiszpańskich mediów Brazylijczyk ma zostać zwycięzcą plebiscytu.

Zdaniem Neymara skrzydłowy "Los Blancos" w pełni zasłużył na to wyróżnienie. Sam Neymar był wymieniany jako przyszły zdobywca ZP, który przełamie duopol Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Tak się jednak nie stało. W tym roku jest za swoim rodakiem.

- Oczywiście będę go wspierać i mu kibicować. Nie ma lepszego kandydata do zdobycia tej nagrody w tym roku. To chłopak, który na to po prostu zasługuje, jest wojownikiem. Wiele w swoim życiu wycierpiał, ale przekroczył wszelkie oczekiwania i zniósł krytykę. Stał się idolem nas wszystkich - powiedział w rozmowie z brazylijską telewizją BandSports.

W czołówce plebiscytu ma być Kylian Mbappe. Według Neymara Francuz nie zasłużył na nagrodę. Lider kadry "Trójkolorowych" odpadł w zeszłym sezonie z Paris Saint-Germain w półfinale, na tym samym etapie został wyeliminowany z Euro.

- W tym sezonie Vinicius jest lepszy od Mbappe. To zawodnik, który faktycznie stwarza zagrożenie. Jeśli Vinicius będzie miał piłkę, to czujesz, że istnieje niebezpieczeństwo. Wolałbym, żeby Vinicius zdobył Złotą Piłkę. W tym sezonie jest o wiele lepszy - przyznał.

Gala Złotej Piłki 2024 odbędzie się 28 października w paryskim Teatrze Chatelet. Na liście nominowanych nie ma Roberta Lewandowskiego.