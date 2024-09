Nieprawdopodobne. Sąsiedzi Polaków "wyrzuceni" z własnego stadionu przez gwiazdę

Piłka nożna na Litwie nie cieszy się aż takim poważaniem jak w Polsce. Widać to choćby po poziomie ligi oraz tamtejszej reprezentacji. Liga litewska w rankingu UEFA zajmuje aktualnie 42. miejsce za m.in. Maltą, Islandią czy Wyspami Owczymi. Żaden z jej reprezentantów nie awansował do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów.

Litwa przegrywa nie tylko z rywalami na boisku

Co do reprezentacji Litwy, od ogłoszenia niepodległości od Związku Radzieckiego w 1990 roku nie udało jej się zakwalifikować na mundial czy Euro. W ostatnich eliminacjach do Euro 2024 zajęli w swej grupie czwarte miejsce, wyprzedzając tylko Bułgarię, a ulegając Węgrom, Serbom oraz Czarnogórcom. Aktualnie zaś rywalizują w Dywizji C Ligi Narodów. We wrześniu ulegli u siebie Cyprowi (0:1) oraz na wyjeździe Rumunii (1:3).

Jak się okazuje, Litwini ponieśli niedawno i trzecią porażkę, ale tym razem nie na boisku. Na boisko to im się właśnie nie uda wyjść, a konkretnie na murawę stadionu Dariaus ir Gireno stadionas w Kownie na początku czerwca 2025 roku. W dniach 6-7 oraz 9-10 czerwca przyszłego roku wypada jeden z terminów rozgrywania meczów eliminacji do mundialu 2026 w Ameryce Północnej (Kanada, USA, Meksyk). Problem w tym, że 6 czerwca na stadionie w Kownie zaplanowany jest koncert Justina Timberlake'a. I to uniemożliwi Litwinom rozegranie spotkania w tym terminie.

Justin Timberlake ma pole position w wyścigu o stadion w Kownie

Potwierdził to sam prezes Litewskiego Związku Piłki Nożnej Edgaras Stankevicius w rozmowie z portalem DELFI. - Wiedzieliśmy, że planują ten koncert. Zwracaliśmy uwagę operatorowi stadionu, że terminarz FIFA znany jest do 2030 roku, a potem przypominaliśmy o tym mailowo. Niestety nie dało to efektów i koncert Justina Timberlake'a uniemożliwia rozegranie czerwcowych meczów kadry w Kownie. Litwa potrzebuje takich wydarzeń jak koncerty gwiazd, ale to niestety kolejny raz kiedy muzyka staje się ważniejsza. My nie możemy być elastyczni, nie możemy zmieniać harmonogramu FIFA - powiedział prezes.

Odwołał się tym samym do sytuacji z ostatniego zgrupowania kadry. Wspomniany domowy mecz z Cyprem rozegrany został nie w Kownie, a w Mariampolu. Powód? Murawa na stadionie po koncercie Eda Sheerana nie nadawała się do użytku. Przed Litwinami teraz dwa domowe mecze w ramach Ligi Narodów. Z Kosowem (12 października) oraz Rumunią (15 października). Planowo na stadionie w Kownie, a gdzie faktycznie? Przekonamy się.