Wraca wstrząsająca sprawa Pogby. Jego rodzina stanie przed sądem!

W 2022 roku doszło do nietypowej, ale zarazem przerażającej sytuacji. Paul Pogba zeznał, że jego brat Mathias porwał go dla okupu. Starszy z braci chciał wymusić od młodszego aż 13 milionów euro. Mathias trafił nawet do więzienia, ale po apelacji został z niego zwolniony.

Paul Pogba spotka się w sądzie z bliskimi sobie osobami

Agencja AFP przekazała we wtorek, że francuski wymiar sprawiedliwości nakazał wytoczenie procesu sześciu członkom rodziny Paula Pogby, w tym jego bratu Mathiasowi Pogbie ws. porwania i żądania okupu.

Z ustaleń śledczych wynika, że pięciu członków rodziny jest podejrzanych o zorganizowanie spotkania na przedmieściach Paryża 19 marca 2022 roku, aby w imię wieloletniej przyjaźni zmusić gracza do udzielenia pomocy finansowej. Podczas tego spotkania Paul Pogba został porwany i zatrzymany przez dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn, którzy zażądali od niego 13 milionów euro. Służby podejrzewają, że jego brat Mathias, który nie był obecny na tym spotkaniu, wywierał nacisk na rodzinę, aby przekazała żądane pieniądze.

AFP dotarło do postanowienia, w którym dwaj sędziowie stwierdzili, że wbrew słowom niektórych oskarżonych nie było to "przyjazne spotkanie", a raczej takie, które miało znamiona przestępstwa.

Z kolei Mathias początkowo oświadczył, że nalegał na przekazanie pieniędzy, ponieważ obawiał się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Później powiedział, że pozostali podejrzani manipulowali nim. Chociaż 13 milionów euro nigdy nie zostało dostarczonych, to Paul Pogba przekazał pięciu osobom kosztowności o wartości około 250 tysięcy euro.

Piątka osób bliskich Paulowi Pogbie stanie przed sądem za wymuszenie, porwanie i udział w grupie przestępczej. Brat Mathias będzie sądzony za usiłowanie wymuszenia i także udział w grupie przestępczej.