Kuriozalna sytuacja w II lidze! Grali, bo tak ustalono z TVP

Reprezentacji Polski nie udało się sprawić wielkiej niespodzianki. W niedzielny wieczór drużyna Michała Probierza przegrała na wyjeździe 0:1 z Chorwacją, kończąc wrześniowe zgrupowanie z trzema punktami w Lidze Narodów. Podczas przerwy na spotkania międzypaństwowe zawieszone są rozgrywki ekstraklasy i I ligi, co jest całkowicie zrozumiałe. Jednym z powodów jest fakt, że niektórzy zawodnicy mogą otrzymać powołanie, przez co nie mogliby zagrać w klubie. Oprócz tego starcia polskiej kadry po prostu są traktowane najwyżej w całej hierarchii.

TVP było bezlitosne. Spotkanie II ligi odbyło się w czasie meczu reprezentacji

Tymczasem o godz. 19:35 w Bielsku-Białej spotkanie ósmej kolejki II ligi rozpoczęło Podbeskidzie, które zmierzyło się z Wieczystą Kraków. Dlaczego mecz ten musiał zostać rozegrany akurat w terminie starcia Polaków w Lidze Narodów? - Za termin meczu odpowiedzialna jest Telewizja Polska - zdradził w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet Piotr Kubica, rzecznik Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Przypomnijmy, w tym sezonie TVP posiada prawa telewizyjne do transmisji Pucharu Polski oraz I i II ligi. To ogromna ilość spotkań, którymi należy rozporządzać w racjonalny sposób. "W każdej kolejce Betclic 2 Ligi będziemy pokazywać na żywo pięć spotkań. Jedno na antenie TVP Sport, jedno na antenie TVP 3 i trzy na stronie internetowej TVPSPORT.PL" - pisała stacja w mediach społecznościowych.

Do tej pory - w przeciwieństwie do ekstraklasy i jej zaplecza - drugoligowcy nie mieli z góry narzucanych terminów spotkań przez włodarzy wielkich telewizji. To zmieniło się wraz ze startem obecnej kampanii. Telewizja Polska zdecydowała, że ostatnie starcia kolejki będą rozgrywane właśnie w niedzielne wieczory. Z tego powodu, kiedy reprezentacja Polski rozpoczynała spotkanie z Chorwatami, Podbeskidzie kończyło mecz z Wieczystą, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0.

Najwyraźniej w TVP zapomniano, że zgodnie z kalendarzem tego sezonu mecz kadry Probierza wypadał właśnie w niedzielę 8 września. Co ciekawe, nie przeszkodziło to kibicom z Bielska-Białej w przybyciu na swój stadion! Tego dnia na trybunach zasiadło aż 3104 fanów, co jest rekordem frekwencji od startu ligowych rozgrywek. Liczbę tę uzupełnili również widzowie z Krakowa, którzy wybrali się na mecz Wieczystej. Po ośmiu seriach gier Podbeskidzie plasuje się na 11. miejscu, a ich ostatni rywale na 3. pozycji.