TVP rozpętało piekło jedną decyzją. Kibice nie zostawili suchej nitki

Skąd taka decyzja? Wszystko wytłumaczył dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. "Wszystko za sprawą umowy, którą podpisały TVP i Canal+. Telewizja Polska zdołała odzyskać transmisje środowych meczów Ligi Mistrzów, ale z jednym zastrzeżeniem - będą to mecze drugiego wyboru, a nie największe hity, które pozostaną w wyłącznym posiadaniu C+. I to właśnie Canal+ zadecydowało o tym, że pierwszym wyborem będzie spotkanie Man City - Inter" - napisał, dodając zarazem, że TVP mogło wybierać z grona tylko trzech spotkań. Publiczny nadawca mógł zastanowić się, czy chce transmitować starcie Club Brugge z Borussią Dortmund, PSG z Gironą, czy Celticu ze Slovanem Bratysława.

Kibice wściekli na TVP. Chodzi o mecz Ligi Mistrzów

Wybór padł na to pierwsze starcie, które z perspektywy widzenia polskiego mogłoby być najciekawsze. W zespole z Belgii gra Michał Skóraś, a asystentem w Dortmundzie jest oczywiście Łukasz Piszczek. Niemal od razu w momencie ogłoszenia transmisji tego spotkania w sieci zawrzało.

W komentarzach pod postem na portalu X pojawiło się wiele nieprzychylnych Telewizji Polskiej głosów. "Bardzo słabo, że dopiero teraz dowiadujemy się o tym prawie drugiego wyboru. Myśleliście, że się to nie wyda czy o co chodzi?" - pytał jeden z kibiców, a jeszcze inny z niedowierzaniem pisał, że wybór akurat tego spotkania to "żart".

"Wybraliście jeden z nudniejszych meczów. Gratulacje" - stwierdził inny. "Tradycyjnie „Polski" mecz Skóraś-Piszczek. Już idziemy po Laysy…dramat" - ironizowano.

Kibice nie skrywali rozczarowania, że TVP nie będzie transmitować spotkania Manchesteru City z Interem Mediolan, które jawi się jako potencjalny hit 1. kolejki. To starcie, które będzie swoistym rewanżem za finał sprzed dwóch lat. Wybór belgijsko-niemieckiego starcia kwitowano sformułowaniem, które wyraża więcej niż tysiąc słów. "Tanie kino klasy B" - pisano.

Mecz Club Brugge z Borussią Dortmund zaplanowano na środę 18 września. Początek starcia o 21:00. Borussia to ubiegłoroczny finalista. W tym sezonie w Bundeslidze wystartowała od wygranej z Eintrachtem Frankfurt (2:0) i remisem z Werderem Brema (0:0). Nowym trenerem, który zastąpił Edina Terzicia, został Nuri Sahin. W roli asystenta pomaga mu Łukasz Piszczek.

Club Brugge wraca do Ligi Mistrzów po rocznej przerwie. W sezonie 2022/23 dotarł do 1/8 finału rozgrywek, a przed rokiem był półfinalistą Ligi Konferencji Europy, gdzie został wyeliminowany przez Fiorentinę. Od lata 2023 roku w klubie gra Michał Skóraś. Do tej pory w 52 meczach zdobył cztery gole i zanotował dziewięć asyst.