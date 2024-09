Coco Gauff nie obroni tytułu w US Open. Zeszłoroczna zwyciężczyni tego wielkoszlemowego turnieju w tym roku odpadła już w 4. rundzie, przegrywając z rodaczką - Emmą Navarro - 3:6, 6:4, 3:6. Tym samym Gauff potwierdziła obawy ekspertów i kibiców sprzed turnieju.

Ostatnie miesiące nie były bowiem dobre dla 20-latki. Przed US Open Gauff odpadła po pierwszym meczu turnieju w Cincinnati, po drugim spotkaniu w Toronto, w 1/8 finału igrzysk olimpijskich i 4. rundzie Wimbledonu.

Ostatni raz z bardzo dobrej strony Amerykanka zaprezentowała się na przełomie maja i czerwca, kiedy dotarła do półfinału French Open. Tam przegrała jednak z późniejszą triumfatorką - Igą Świątek - 2:6, 4:6.

"Gauff jest w kryzysie"

Po porażce z Navarro Amerykanie nie mają już wątpliwości: Gauff jest w kryzysie. Tak przynajmniej stwierdził tamtejszy dziennikarzy tenisowy, Jon Wertheim. - Coco musi się zastanowić, jak ma sobie radzić z nagłymi załamaniami formy na korcie - powiedział.

- Jej serwis był dramatyczny. Popełniła aż 19 podwójnych błędów serwisowych! 11 z nich w decydującym secie. Jedna zawodniczka powiedziała mi: "na jej miejscu odpuściłabym resztę sezonu i skupiła się na pracy nad serwisem" - dodał.

- Problem z podwójnymi błędami serwisowymi nie dotyczy tylko przegrywanych punktów. To też sygnał, jaki wysyłasz do przeciwnika na temat swojego kiepskiego stanu mentalnego. To kryzys, ale wystarczy, by spojrzała na Arynę Sabalenkę, która pokazała, że da się go przełamać. Ostatnio jednak trudno obserwuje się grę Gauff - podsumował Wertheim.