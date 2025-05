Zaskakujące wieści ws. Ter Stegena. Aż trudno uwierzyć

Marc-Andre ter Stegen zagrał w tym sezonie tylko w dziewięciu meczach dla FC Barcelony. We wrześniu nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na osiem miesięcy. Wrócił w kwietniu, zagrał z Realem Valladolid i Villarrealem, ale jego postawa w bramce pozostawiała sporo do życzenia. Krytykowany był w ostatnich sezonach, ale za sprawą tych dwóch występów irytacja kibiców wyraźnie urosła.

Ter Stegen ma liczyć się z odejściem z Barcelony

Pozycja ter Stegena w Barcelonie jest znacznie słabsza niż rok temu. Dobrze spisał się w drugiej części sezonu Wojciech Szczęsny, który ma przedłużyć kontrakt. Do tego "Blaugrana" jest blisko transferu Joana Garcii z Espanyolu. Właśnie jego przyjście może oznaczać odejście niemieckiego bramkarza. Według "The Athletic" i katalońskiej TV3 ter Stegen liczy się z możliwością opuszczenia Barcelony. Tym bardziej że zarząd nie wyklucza scenariusza, kiedy będzie musiał go sprzedać. Kluczowe będzie to, co zarządzi Hansi Flick na początku sezonu, kiedy powinien mieć Garcię i Szczęsnego do dyspozycji.

"Z tego co wiem, jeśli Joan García dołączy do FC Barcelony, to ter Stegen będzie szukał możliwości odejścia. Niemiec widział, co wydarzyło się na pozycji bramkarza w tym sezonie. Wie, że jeśli Hansi Flick musi dokonać zmian, to się nie waha i robi to. Marc za wszelką cenę chce zagrać na mistrzostwach świata" - przekazała dziennikarka Laia Cervelló Herrero.

Priorytetem dla ter Stegena ma być jednak pozostanie w Barcelonie za wszelką cenę, chce walczyć o miejsce w składzie, póki Flick go nie skreśli. "Marca" podała, że Niemiec "nie jest zadowolony z informacji, które pojawiają się na temat jego przyszłości, ale woli przyjąć je ze spokojem. Nie ma zamiaru odchodzić z FC Barcelony i skupia się na powrocie do formy."

Zarządzanie trzema jakościowymi bramkarzami byłoby niezwykle trudnym zadaniem i naturalne jest, że któryś z nich poszedłby w odstawkę. Kiedy Szczęsny wskoczył w styczniu do składu, początkowo Flick chciał rotować między Polakiem a Peną, ale na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Szczęsny został pierwszym bramkarzem niemalże do końca sezonu. Nie grał tylko w dwóch ostatnich ligowych meczach, kiedy Barcelona miała już pewne mistrzostwo Hiszpanii.

Dla Barcelony kwestia obsady bramkarskiej jest priorytetem. W przyszłym tygodniu ma otrzymać ostateczną odpowiedź od Garcii, ale w klubowych biurach panuje optymizm. W czerwcu powinna rozwiązać się też sprawa przedłużenia umowy ze Szczęsnym.

Niemal pewne jest, że z Barcelony odejdzie Pena, który nie narzeka na brak ofert. Pojawiały się propozycje z innych klubów hiszpańskich, ale także z Anglii, Włoch i Turcji. Klub byłby w stanie puścić go za darmo, jeśli zrzekłby się pozostałego roku kontraktu.

Marc-Andre ter Stegen ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Niemca na 15 mln euro.