Ostatnie tygodnie nie były zbyt dobre dla Arkadiusza Milika. Znów tuż przed wielkim turniejem reprezentacyjnym doznał kontuzji, która tym razem wykluczyła go z gry na Euro 2024. Gdyby tego było mało, jego przyszłość w Juventusie z dnia na dzień była coraz bardziej niepewna. Wszystko przez kadrowe czystki zarządzone przez Thiago Mottę, których ofiarą padł m.in. Federico Chiesa czy Wojciech Szczęsny.

To już pewne. Juventus podał kadrę na Ligę Mistrzów. Co z Milikiem?

Wiele wskazywało na to, że drugi z Polaków również lada moment pożegna się z klubem z Turynu. Nazwisko 30-latka było wymieniane w kontekście transferu m.in. do Parmy, Bolonii czy Atalanty. "Milik nie jest w planach Juventusu i niewykluczone, że zastąpi Gianlucę Scamaccę" - informowano. Mimo to wraz z upływem czasu nowy szkoleniowiec coraz bardziej zaczynał przekonywać się do naszego kadrowicza. Imponował mu fakt, że Arkadiusz Milik za wszelką cenę pragnie zostać w zespole, nawet w roli ciągłego rezerwowego.

Co prawda w tym sezonie nie wystąpił jeszcze w żadnym spotkaniu, jednak Motta przed starciem drugiej kolejki przeciwko Hellasowi Verona zdradził, że jego zawodnik nie jest jeszcze w pełni sił. - Milik nie jest jeszcze gotowy do gry. Nie tylko on, gdyż Weah, Thuram oraz Vasilije Adzic również nie są dostępni - mówił. Już te słowa mogły wskazywać na to, że Włoch bierze pod uwagę reprezentanta Polski.

Teraz wszystko stało się jasne. We wtorkowe popołudnie Juventus ogłosił kadrę zawodników, których zarejestrował do rozgrywek Ligi Mistrzów w tym sezonie. Na liście widnieje nazwisko Arkadiusza Milika. Najwyraźniej nowy trener turyńskiej ekipy uznał, że napastnik, taki jak Milik może przydać mu się w poszczególnych spotkaniach. W odświeżonej formule LM Juventus w fazie ligowej zagra z Manchesterem City (D), RB Lipsk (W), Benficą (D), Club Brugge (W), PSV (D), Lille (W), VfB Stuttgart (D) oraz Aston Villą (W).

W poprzednim sezonie w samej Serie A Arkadiusz Milik rozegrał 32 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Juventusem jest ważny do 30 czerwca 2026 roku.

Oto kadra Juventusu na rozgrywki Ligi Mistrzów