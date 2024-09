Raków sprzedał za 11 mln euro, a teraz wydaje. Jest oferta!

W drugiej połowie sierpnia br. Raków Częstochowa sprzedał Ante Crnaca do Norwich City za 11 mln euro, co jest wyrównaniem rekordu sprzedażowego Ekstraklasy. - Jeśli Crnac będzie pracowity i nie przytrafi mu się kontuzja, to jestem przekonany, że sprzedamy go za kwotę przekraczającą 10 mln euro - tak jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Ze słów Piotra Obidzińskiego, prezesa Rakowa wynika, że klub jednak zarobił na Crnacu mniejszą kwotę.

- Krążymy wokół rekordu, ale nie przekraczamy 11 mln. Przekroczyliśmy 10 mln, ale nie mogę powiedzieć, że w bazie jest rekord. Tutaj wszystko zależy od bonusów. Wierzę, że w ciągu kilku sezonów będziemy mieli rekord - tłumaczył Obidziński. W związku ze sprzedażą Crnaca Raków zaczął szukać nowego napastnika.

Jeszcze w lutym br. w mediach pojawiały się informacje, że Raków jest zainteresowany Lasse Nordasem, napastnikiem norweskiego Tromso. Wtedy ostatnia oferta Rakowa miała wynosić ponad milion euro, ale Norwegowie oczekiwali za niego około 1,6 mln euro. Klub miał Nordasa na liście życzeń już od dłuższego czasu. Ostatecznie do transferu Norwega do Rakowa nie doszło, a w lipcu pojawiały się wieści, że tym zawodnikiem interesuje się Legia Warszawa.

Norweski portal itromso.no informuje, że Raków postanowił wrócić do tematu Nordasa. Kilka tygodni temu złożył pierwszą ofertę na 1,1 mln euro, ale ta została odrzucona przez Norwegów. Teraz na stole Tromso ma się pojawić nowa propozycja, wynosząca 1,28 mln euro. Raków ma jeszcze czas, by ten transfer doszedł do skutku. Letnie okno transferowe w Polsce potrwa do najbliższego piątku do godz. 23:59, a więc zakończy się trzy dni wcześniej niż pierwotnie planowano.

Nordas gra w barwach Tromso od sierpnia 2022 r., najpierw na zasadzie wypożyczenia z Bodo/Glimt, a potem trafił tam na zasadzie transferu definitywnego. W tym sezonie Tromso rywalizowało w eliminacjach do Ligi Konferencji, ale odpadło w trzeciej rundzie po dwumeczu ze szkockim Kilmarnock (2:3). Nordas strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę w czterech meczach.

W poprzednim sezonie ligi norweskiej Nordas miał dziewięć bramek i dwie asysty po 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt 22-letniego Nordasa z Tromso wygasa w czerwcu 2027 r.

Aktualnie Raków ma w kadrze trzech środkowych napastników: Patryka Makucha, Norwega Jonatana Braut Brunesa (wypożyczony z OH Leuven) oraz Fina Davida Ezeha (wypożyczony z HJK Helsinki). Po siedmiu meczach Raków znajduje się na siódmym miejscu z 11 punktami i traci pięć do prowadzącego Lecha Poznań.