Koeman nie miał litości. Skreślił reprezentanta po transferze do Arabii

Euro 2024 to już przeszłość, teraz drużyny narodowe walczą w kolejnych rozgrywkach. W Afryce zespoły rywalizują w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki, w Ameryce Południowej w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026, a w Europie - w Lidze Narodów UEFA. Dobry wynik w tym turnieju może pomóc w awansie na mistrzostwa Europy, czy w losowaniu, więc jest o co grać. Holandia zmierzy się w grupie numer 3 z Niemcami, Węgrami oraz Bośnią i Hercegowiną.

Rywalizację rozpocznie w sobotę 7 września. O godzinie 20.45 zmierzy się u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Trzy dni później, też o 20.45 i także przed własną publicznością, zagra z Niemcami. Do obu spotkań zespół prowadzony przez Ronalda Koemana przystąpi bez napastnika Stevena Bergwijna, który nie otrzymał powołania do reprezentacji.

Ronald Koeman skreślił piłkarza. Dopiero co przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. "Jego rozdział jest już zamknięty"

O nieobecność Bergwijna w kadrze Koeman został zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej. Szkoleniowiec nie gryzł się w język i otwarcie przyznał, że to jego niedawna decyzja zamknęła mu drzwi do drużyny narodowej. - Steven Bergwijn jedzie do Arabii Saudyjskiej w wieku 26 lat. Oczywiście, że nie ma to nic wspólnego ze sportową ambicją - nie przebierał w słowach szkoleniowiec, cytowany przez Tribuna.com.

- Jego rozdział w reprezentacji Holandii jest już zamknięty - podkreślił. - Nie rozmawiał o tym ze mną, ale prawdopodobnie wie, co bym mu powiedział - dodał.

Transfer Bergwijna do saudyjskiego Al-Ittihad ogłoszono 2 września. Według portalu Transfermarkt Holender podpisał z nowym klubem kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Al-Ittihad za pozyskanie napastnika z Ajaxu zapłacił 21 milionów euro. Warto dodać, że jego obecna wartość rynkowa wynosi 18 milionów euro. Wcześniej 26-latek grał m.in. w Tottenhamie oraz PSV Eindhoven.

Dotychczas Bergwijn w barwach narodowych rozegrał 35 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty.