Wszystko jasne! Oto szczegóły pożegnalnego meczu Lukasa Podolskiego

Nie sposób wymienić wszystkie sukcesy Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku wiele lat spędził w Bundeslidze, grał także w Anglii, Włoszech, czy Turcji. Spośród wszystkich klubów dwa zajmują jednak szczególne miejsce w jego sercu. Ten pierwszy - Górnik Zabrze, czyli obecny zespół i drugi - FC Koeln - drużyna, z której wypływał na szerokie wody.

Oto szczegóły. Podolski zagra mecz pożegnalny

I to właśnie te dwa zespoły zagrają 10 października na RheinEnergieStadion w Kolonii w meczu pożegnalnym Podolskiego. Będzie to ostatnia okazja, by zobaczyć go w koszulce niemieckiego zespołu. W jego barwach rozegrał 181 meczów, zdobył 86 goli i zanotował 41 asyst.

Szczegóły ws. organizacji przedsięwzięcia przekazała oficjalna strona internetowa Górnika. - 10 października o godzinie 20:45 Górnik Zabrze rozegra wyjątkowy mecz z FC Köln. Słowo wyjątkowy jest warte podkreślenia, ponieważ nie będzie to zwykłe spotkanie towarzyskie. Ostatni mecz Lukasa Podolskiego w Kolonii ma stanowić efektowną imprezę z udziałem przyjaciół LP10 i legend światowego futbolu, w tym wielu mistrzów świata z 2014 roku wraz z ówczesnym selekcjonerem niemieckiej reprezentacji Joachimem Loewem i jego asystentem, a obecnie trenerem FC Barcelony – Hansi Flickiem - poinformowano.

Przytoczone zostały także słowa samego Podolskiego. - Niezwykle ważne dla mnie jest, by podziękować Kolonii za wsparcie przez lata. To ostateczna deklaracja miłości do wyjątkowego miasta, klubu ze wspaniałymi fanami, z wieloletnimi kolegami z drużyny i wieloma innymi osobami, które towarzyszyły mi w mojej karierze - powiedział Lukas Podolski.

Organizatorzy zadbali także o to, aby na spotkaniu mogła zasiąść pokaźna liczba kibiców Górnika. Do puli sprzedażowej dla nich trafi ponad 2 tysiące wejściówek. Podolski, który w przyszłym roku skończy 40 lat, rozegrał w tym sezonie sześć ligowych meczów dla Górnika. Wciąż czeka na gola. W sumie dla zabrzan zagrał już 94 razy, zdobył 20 goli i zaliczył 19 asyst. Więcej meczów w swojej karierze rozegrał tylko dla Koeln i Bayernu.

Górnik Zabrze zajmuje 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy i w kolejnym spotkaniu, już po przerwie na reprezentację, zmierzy się z Motorem Lublin. Mecz zaplanowano na 13 września.