Gwiazda futbolu zmieniła się nie do poznania. Ależ metamorfoza

Chociaż Mesut Oezil za nieco ponad miesiąc skończy 36 lat, to pod względem fizycznym wygląda coraz bardziej imponująco. Po powieszeniu butów na kołku były reprezentant Niemiec postawił na zbudowanie niezwykłej muskulatury. Ostatnio do mediów społecznościowych trafił filmik, na którym widać jego przemianę. Były ofensywny pomocnik zmienił się nie do poznania. To trzeba zobaczyć!

3 Screen/Instagram @m10_official Otwórz galerię Na Gazeta.pl