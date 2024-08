Futbol w żałobie. Zmarł Sven Goran Eriksson

- Miałem dobre życie. Myślę, że wszyscy boimy się dnia, w którym umrzemy, ale życie to również śmierć. Mam nadzieję, że na końcu ludzie powiedzą, że byłem dobrym człowiekiem. Wierzę, że zapamiętacie mnie jako pozytywnego faceta, który starał się zrobić wszystko, co mógł. Dziękuję za wszystko, trenerom, graczom, kibicom, było wspaniale. Dbajcie o siebie i swoje życie. I żyjcie nim. Do widzenia - oznajmił parę dni temu Sven Goran Eriksson w filmie dokumentalnym wykonanym przez Amazon Prime Video. Trener w grudniu ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka trzustki i pozostał mu najwyżej rok życia.

Nie żyje Sven Goran Eriksson. Miał 76 lat

Jeden ze współpracowników Bo Gustavsson poinformował w poniedziałek, że Eriksson nie przeżył nawet wspomnianego roku. Miał 76 lat. "Po długiej chorobie odszedł nad ranem w swoim domu w pobliżu bliskich ludzi. Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności, gdyż chce opłakać zmarłego bez kontaktu ze światem zewnętrznym" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Sven Goran Eriksson to były selekcjoner reprezentacji Anglii czy trener takich zespołów jak m.in. AS Roma, Fiorentina, Benfica, Leicester City czy Manchester City. Poza angielską drużyną narodową prowadził też: Meksyk, Wybrzeże Kości Słoniowej czy ostatnio w latach 2018-19 Filipiny.

Do jego największych sukcesów należał zdobyty w sezonie 1981/82 Puchar UEFA (IFK Goeteborg) czy Puchar Zdobywców Pucharów (1998/99 Lazio). Dodatkowo ma na koncie: mistrzostwo Włoch (Lazio), trzy mistrzostwa Portugalii (Benfica), mistrzostwo Szwecji (IFK Goeteborg) oraz krajowe puchary - cztery Włoch, dwa Szwecji oraz jeden Portugalii.