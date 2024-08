Fabio Cannavaro zachwycony Polakiem. "Sprawia, że zakochujesz się w piłce"

Fabio Cannavaro piłkarską karierę zakończył w 2012 roku i już w 2013 roku pełnił funkcję asystenta trenera w Al-Ahli (Zjednoczne Emiraty Arabskie). Później awansował i jako główny szkoleniowiec pracował m.in. w Chinach (GZ Evergrande), Arabii Saudyjskiej (Al-Nassr), Tajlandii (Tianjin Tianhai) oraz Włoszech (Benevento i Udinese Calcio). Od czerwca br. pozostaje bez pracy. Mimo to nie unika wywiadów.

Fabio Cannavaro bez ogródek o Kacprze Urbańskim i Piotrze Zielińskim

Ostatnio udzielił obszernego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym wypowiedział m.in. o dwóch polskich piłkarzach występujących we Włoszech. Chodzi o Piotra Zielińskiego i Kacpra Urbańskiego. Ten pierwszy na początku lipca przeniósł się z SSC Napoli do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku.

- On jest niesamowitym i bardzo utalentowanym zawodnikiem - powiedział Cannavaro o Piotrze Zielińskim. - Kiedy chce, swoją grą jest w stanie sprawiać wszystkim przyjemność. W Mediolanie powinien znaleźć ciągłość gry na odpowiednim poziomie, czego trochę nie udało mu się dokonać w Neapolu. Jeśli będzie potrafił to zrobić, może wykonać skok jakościowy - dodał.

Zieliński potrafi grać na wielu pozycjach. A czy w przyszłości może pełnić rolę "szóstki?" - Wszystko zawsze zależy od chęci piłkarza, chociaż sądzę, że Polak jest półskrzydłowym albo cofniętym napastnikiem - stwierdził Cannavaro.

Kacper Urbański z kolei od 2021 roku jest piłkarzem Bolonii. Dotychczas w pierwszej drużynie wystąpił w 27 meczach, w których zanotował jedną asystę. Czy to może być piłkarz z przyszłością? - To jeden z takich zawodników, który sprawia, że zakochujesz się w piłce nożnej - zaznaczył Zdobywca Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza roku 2006. Kontrakt 19-latka z włoskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku.