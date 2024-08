Zapytaliśmy Was, co sądzicie o igrzyskach w Polsce. Co za wyniki sondy!

Premier Donald Tusk sprawił dużą niespodziankę, gdy podczas piątkowej konferencji prasowej na orliku w Karczewie powiedział, że Polska będzie chciała zorganizować igrzyska olimpijskie. - Od wielu miesięcy prowadzimy starania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce - powiedział Tusk. Wskazano dwa potencjalne terminy - 2040 i 2044 rok. - Głównym rywalem do organizacji IO są Niemcy. Pod koniec lipca rząd tego kraju oficjalnie ogłosił, że będzie wspierał niemiecką kandydaturę w 2040 roku - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Co z IO w Polsce? Tak zareagowali nasi czytelnicy

Po takiej deklaracji Tuska polscy kibice byli zachwyceni. Pojawili się też jednak przeciwnicy tego pomysłu. Pytaniem, które obecnie w pierwszej kolejności nasuwa się na myśl wielu kibicom, jest to, ile impreza będzie kosztować nasze państwo. Koszt tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu wyniósł aż 8,8 mld euro (niespełna 40 mld zł).

Sport.pl zorganizował sondę dla naszych czytelników. Pytanie brzmiało: Czy uważasz, że organizacja IO w Polsce w 2040 lub 2044 roku to dobry pomysł? Daliśmy czytelnikom do wyboru pięć możliwych odpowiedzi. Do piątku do godz. 20.30 było 18659 odpowiedzi. Wyniki sondy były zaskakujące. Aż 55 procentów głosów miała odpowiedź: "fatalny pomysł".

Czyli inwestycja 100 mld złotych w CPK jest do bani, ale już głównie wydatki rzędu 50 mld dolarów na IO są cacy. Co za myślenie strategiczne... - napisał użytkownik "kopalnie" w komentarzach,

Dla Grecji igrzyska były gwoździem do trumny. Do dzisiaj nie mogą się pozbierać, a obiekty niszczeją, bo biednym nie były potrzebne - dodał użytkownik "marlon",

To bardzo ZŁY pomysł. Polska ma długi po PiS, problemy finansowe, jesteśmy zadłużeni w UE i mamy wojnę za płotem. Nie stać nas na wydawanie kasy na stadiony! To pochłonęłoby miliardy, których, póki co, nie mamy - przyznał z kolei użytkownik "elenem".

18 procent głosów otrzymała odpowiedź: "niezbyt dobry pomysł", a 16 proc. - "świetny pomysł".

Igrzyska mogą być dobrym pomysłem, pod warunkiem że potraktujemy to jako piękne zwieńczenie pewnych inwestycji w infrastrukturę, jak elektrownie, CPK (prawdziwie "urealnione" w górę, bez sztucznego zaniżania), i przede wszystkim szybką kolej. EURO pokazało, że nasi politycy najlepiej pracują, mając nad sobą bat "zza granicy" - napisał "mic132",

Pomysł ma swoje wady, ale podstawową zaletą jest udowodnienie, że Polska (i także inne tzw. byłe demoludy) należy do świata Zachodu. Trzeba tylko uważać, żeby nie podzielić losu Grecji, która źle się przygotowała do igrzysk pod kątem społecznym i zapłaciła za to ogromnym kryzysem. Wypadałoby też przyjąć walutę euro, zanim się urządzi igrzyska - dodał "pwiejacz".

Każde euro zainwestowane w olimpiadę przynosi 11 euro czystego zysku, i wyjątkową promocję kraju, która skutkuje kolejnymi euraskami, zatem bardzo dobry pomysł. Mamy i będziemy mieć wiele do pokazania światu. Choć sport mam w de, to gorąco popieram - przyznał "artau".

Całe wyniki sondy można zobaczyć w linku tutaj.

Na przełomie 2023 i 2024 roku dużo o organizacji igrzysk olimpijskich mówił Andrzej Duda. - Ten olbrzymi sukces naszego kraju [Euro 2012 - red.] udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę igrzysk olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia - powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polski.

Następne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w 2028 roku w Los Angeles, a w 2032 roku w Brisbane.