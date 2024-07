"Polski Messi" znalazł nowy klub. Duży spadek sportowy

- Nie chcę go namawiać na powrót do Polski, natomiast najwięcej propozycji ma właśnie z Polski. Większość klubów go tu chce. Myślę, że powinien trafić do ligi holenderskiej, belgijskiej, może szwajcarskiej - mówił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą reprezentujący wówczas Musiałowskiego Cezary Kucharski.

"Polski Messi" trafi na Cypr? Nie chciał grać w ekstraklasie

O tym, że kariera Polaka, który za chwilę będzie obchodził 21. urodziny, nie zmierza w najlepszym kierunku, najlepiej świadczą jego statystyki. Musiałowski ma na swoim koncie jeden występ w dorosłym futbolu - w marcu zagrał kwadrans w wygranym 6:1 meczu Liverpoolu ze Spartą Praga. I to tyle. A przecież to wiek, w którym mnóstwo piłkarzy jest już kluczowymi zawodnikami swoich drużyn. Musiałowski też mógłby już zyskać doświadczenie np. w Polsce, gdzie było zainteresowanie jego usługami, ale nie chciał wracać do kraju. - Oni mają lub mieli fobię na punkcie Polski. Uważali, że w Polsce chcą ich zniszczyć. Nie wiem, co mają teraz w głowach. Niestety, nie mam na to wpływu. Gdybym miał wpływ, to rok temu grałby już w Jagiellonii. I być może byłby mistrzem Polski - powiedział w rozmowie z Weszło Cezary Kucharski.

Były piłkarz Liverpoolu liczył na to, że zostanie za granicą, w lidze lepszej od polskiej. I według informacji przekazanych przez portal meczyki.pl uda mu się spełnić przynajmniej jedno z tych dwóch założeń.

"Jak ustaliliśmy, Musiałowski zostanie zawodnikiem Omonii Nikozja. Na Cyprze podpisze kontrakt, który będzie obowiązywał przez trzy lata" - czytamy.

Dlaczego wybrał ligę cypryjską? "Piłkarz zdecydował się na ten kierunek ze względu na ofensywny styl gry. Ma być ustawiony na 'dziesiątce'. Od razu dostać szansę w pierwszym zespole i swoje minuty. Robi przeskok na stałe do seniorskiej piłki. Plan? Wykazać się, grać regularnie i w przyszłości przenieść do lepszego klubu" - dodaje serwis. I przy okazji informuje, że w ostatnich dniach Musiałowski odrzucił dwie oferty z Serie B.

Tylko, czy Cypr to na pewno najlepszy kierunek dla młodego piłkarza? Tamtejsza liga wcale nie jest lepsza od polskiej - w rankingu UEFA zajmuje obecnie 26. miejsce i znajduje się pomiędzy ligą bułgarską i słowacką. Dla porównania ekstraklasa jest w tym zestawieniu na 18. miejscu. W ostatnich latach brakuje też przykładów młodych zawodników, którzy wybiliby się w tamtejszych rozgrywkach.

Omonia Nikozja w poprzednim sezonie zajęła 3. miejsce w lidze, więc teraz przysługuje jej gra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Cypryjczycy w czwartek zagrają rewanż z gruzińskim Torpedo Kutaisi. W pierwszym meczu wygrali 3:1.