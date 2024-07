Szybko poszło. Hiszpanie powtarzają jedno słowo po występie Lewandowskiego

FC Barcelona niedawno udała się na okres przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy mecz towarzyski rozegrała tam z Manchesterem City. Spotkanie odbyło się w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Po pierwszej połowie ekipa Hansiego Flicka prowadziła 2:1 po golach Pau Victora i Pablo Torre. Dla Manchesteru City trafiał Nico O'Reilly.

Hiszpanie ocenili występ Roberta Lewandowskiego

W drugiej połowie wyrównującą bramkę zdobył Jack Grealish. Niedługo później na boisku pojawił się Robert Lewandowski. W doliczonym czasie gry Polak zmarnował doskonałą okazję do strzelenia gola, ale zrehabilitował się w konkursie jedenastek i pewnie pokonał bramkarza. FC Barcelona finalnie wygrała w "jedenastkach" 4:1.

Po zakończeniu spotkania hiszpańskie media oceniły występ Lewandowskiego. "Wolny. Niewiele wniósł do gry, ale udało mu się zdobyć bramkę w rzutach karnych. Był powolny, co jest normalne na tym etapie przygotowań" - czytamy w hiszpańskim "Sporcie", gdzie dostał ocenę 5 (w skali 1-10). Na to samo uwagę zwrócili dziennikarze "Mundo Deportivo". "Powolny. Jeszcze bez rytmu, ale z poczuciem, że FC Barcelona bardziej potrzebuje mobilnego napastnika w stylu Pau Victora niż tak statycznego jak on" - czytamy. "Napastnik FC Barcelony nie wniósł nic do drużyny poza zdobyciem pierwszego rzutu karnego" - skwitował "AS".

Kolejny mecz FC Barcelona zagra w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. Wówczas zmierzy się z Realem Madryt. Później zagra jeszcze z Milanem i Monaco. Pierwszy mecz ligowy z kolei rozegra 17 sierpnia. Jej rywalem będzie Valencia.