Czarne chmury nad "polskim Messim". To naprawdę się dzieje

Mateusz Musiałowski zaliczał wyjątkowe rajdy i strzelał efektowne gole w juniorskich i młodzieżowych drużynach Liverpoolu. Eksperci w Anglii zachwycali się nim, a dziennikarze wskazywali, że będzie co najmniej w kadrze meczowej "The Reds" na mecze krajowych pucharów, ale finalnie brakowało go nawet na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Musiałowski w poważnych tarapatach

Wraz z końcem czerwca wygasła umowa Mateusza Musiałowskiego z Liverpoolem. Tylko raz wystąpił w pierwszej drużynie. Dostał 16 minut w rewanżu 1/8 finału Ligi Europy ze Spartą Praga w minionym sezonie. W pierwszym spotkaniu było 5:1 dla "The Reds", w rewanżu 6:1.

Polski skrzydłowy nie miał perspektyw na częstszą grę w dorosłej drużynie Liverpoolu. Nie był nawet na ławce w żadnym meczu Premier League, Pucharu Anglii czy też Carabao Cup. Miał możliwość odejścia latem zeszłego roku. Interesowały się nim polskie kluby, m.in. Górnik Zabrze, Lech Poznań, Widzew Łódź i ŁKS Łódź, ale nie przeszedł do żadnego z nich. Sam Lukas Podolski namawiał go na transfer, ale Musiałowski postanowił odmówić mistrzowi świata z 2014 r.

Pod koniec okienka pojawił się temat austriackiego TSV Hartberg, ale ten transfer upadł przez Liverpool. "Polski Messi" miał przejść za darmo, ale Anglicy nagle zażądali opłaty transferowej, przez co Austriacy zerwali negocjacje.

Zimą wskazywano, że Musiałowski może przejść do jednego z klubów angielskiej Championship. Mówiło się o Leeds United i Birmingham City. Pierwsi nie wywalczyli awansu do Premier League, drudzy spadli do League One. Jednak nie było żadnych konkretnych ruchów ze strony obu klubów ws. Polaka.

Od zeszłego roku za interesy Musiałowskiego odpowiada Cezary Kucharski. W październiku sugerował, że nie chce, by jego klient trafił do ekstraklasy. - Nie chcę go namawiać na powrót do Polski, natomiast najwięcej propozycji ma właśnie z Polski. Większość klubów go tu chce. Myślę, że powinien trafić do ligi holenderskiej, belgijskiej, może szwajcarskiej - mówił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Mateusz Święcicki zdradził na początku lipca, że "grany jest temat jednego klubu Serie A". Nie wyjawił jednak, o który konkretnie klub chodzi. Od tego czasu w temacie Musiałowskiego zapanowała cisza. Nie ma ani grama nawet plotki nt. jakiegokolwiek klubu w kontekście skrzydłowego.

Musiałowski w październiku skończy 21 lat, a brak klubu w jego wieku może niekorzystnie wpłynąć na jego dalszy rozwój. Spora część lig w Europie otworzyła okna transferowe w połowie czerwca, a te największe 1 lipca. Rozpoczęła się walka o europejskie puchary, niektóre rozgrywki krajowe właśnie wystartowały. Stan na 19 lipca jest następujący - Musiałowski nie jest piłkarzem żadnego klubu, nie ma konkretnych wieści nt. zainteresowanych, ma stracony okres przygotowawczy do sezonu.

Na twitterowym koncie Scouting Polska możemy znaleźć analizę problemów Musiałowskiego. Przede wszystkim wskazuje się kłopoty z właściwym nastawieniem i mentalnością, przez co nie jest wystarczająco wydajny na treningach i spotkaniach. Głównie są to momenty, kiedy nie ma piłki przy nodze. "Jego tempo pracy jest słabe i musi poprawić wszystko na boisku i poza nim" - czytamy.

Mateusz Musiałowski jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 300 tys. euro.