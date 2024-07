Szokujące sceny po hicie. Cały świat zobaczył. Gwiazdor i sędzia mogą się wstydzić

Copa America powoli wkracza w decydującą fazę. Poznaliśmy już pierwszych ćwierćfinalistów, a emocji i kontrowersji nie brakowało. Szczególnie do wielu z nich doszło we wtorkowym meczu Stanów Zjednoczonych z Urugwajem. Nie popisali się przede wszystkim sędziowie. Podjęli kilka wątpliwych decyzji, a najwięcej mówi się o tej z 66. minuty spotkania. Wówczas piłkę w siatce umieścił Mathias Olivera, jednak zdaniem amerykańskich dziennikarzy znajdował się on na spalonym. Mają to potwierdzać również powtórki z kamer. Inną opinię wyraził VAR, który uznał trafienie. I to właśnie wywołało lawinę kolejnych, zaskakujących incydentów.

Pulisic nie wytrzymał. Skandaliczne zachowanie gwiazdora. To reakcja na kontrowersyjną pracę sędziów

Piłkarze ze Stanów Zjednoczonych próbowali wpłynąć na decyzję sędziów, ale bezskutecznie. Jednym z tych zawodników, który najbardziej naciskał na arbitrów i to przez cały mecz, był Christian Pulisic. Ostatecznie amerykańskiej drużynie nie udało się odwrócić losów rywalizacji. Ta zakończyła się wygraną 1:0 Urugwaju i odpadnięciem USA z turnieju.

Taki wynik wywołał poruszenie w szeregach Stanów Zjednoczonych. Wielu piłkarzy było załamanych i w ciszy przeżywali trudne chwile. Inaczej postąpił Christian Pulisic. Poszedł w kierunku sędziów i zdobył się na zaskakujący gest. Najpierw dość ironicznie pokazał im ręką, by dołączyli do drużyny Urugwaju i wspólnie świętowali zwycięstwo. Bo jego zdaniem to właśnie dzięki arbitrom rywale triumfowali.

Następnie podszedł już do sędziów. Pierwszemu z nich uścisnął dłoń, ale gdy podał rękę głównemu arbitrowi, to ten nie odwzajemnił gestu. Stał niewzruszony, co zdenerwowało Amerykanina. Pulisic nie przemilczał zachowania sędziego i powiedział mu kilka słów. Nagranie z tego incydentu szybko trafiło do sieci i stało się wiralem.

Amerykanie wściekli na arbitrów

Po meczu wielu fanów było oburzonych zachowaniem rozjemcy spotkania i decyzji, które podejmował. Stwierdzili nawet, że mecz był ustawiony. Szczególnie wściekły był jeden z dziennikarzy FOX Sports Alexi Lalas. - No cóż, użyjmy jego pełnego imienia i nazwiska: To Kevin Paulo Ortega Pimentel. Wiesz, że twoi rodzice są na Ciebie teraz wściekli i zwracają się do Ciebie pełnym imieniem? Ten facet, ten facet w ogóle nie zna się na piłce nożnej i na tym, co robi - grzmiał.

Dzięki wygranej Urugwaj zajął pierwszą lokatę w grupie C i awansował do ćwierćfinału z kompletem punktów. Drugą drużyną, która zagra na kolejnym etapie rywalizacji jest Panama - sześć punktów. Na trzeciej lokacie uplasowały się Stany Zjednoczone - trzy punkty.