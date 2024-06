Dariusz Szpakowski spełnił swoje marzenie. "Łyk i buch" [WIDEO]

Dariusz Szpakowski to niekwestionowana legenda mikrofonu. Okazuje się, że równie dobrze co w roli komentatora sportowego, radzi sobie jako raper. Dziennikarz TVP w Berlinie miał okazję spotkać się ze słynnym polskim wykonawcą Matą. Takiej reakcji na widok młodego artysty chyba nikt się nie spodziewał. Od razu błysnął humorem i dystansem do siebie. - Marzenia się spełniają - mówił Szpakowski.

