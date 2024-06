Bohater meczu Polska - Holandia naprawdę powiedział to o naszej kadrze

Cody Gakpo miał kilka okazji, by pokonać w niedzielę Wojciecha Szczęsnego. Pierwszą już w 2. minucie, ale polski bramkarz, który długo bronił jak w transie, odbił wtedy piłkę na rzut rożny. W 29. minucie to już niestety mu się nie udało: Gakpo uderzył sprzed pola karnego, piłka odbiła się od Bartosza Salamona i zaskoczyła Szczęsnego. To był gol na 1:1, bo w 16. minucie dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego wykorzystał Adam Buksa.

Gakpo chwali reprezentację Polski

- Po golu dla Polski byliśmy nerwowi, ale czuliśmy, że cały czas mamy przewagę, kontrolę nad tym spotkaniem - powiedział Gakpo, który po meczu chwalił polską reprezentację. - W meczu z nami pokazała, że jest bardzo dobrym zespołem. Nie tylko dobrze broniła, ale też pressowała i miała momenty, w których nas atakowała - zauważył holenderski napastnik.

- No, ale najważniejsze, że wygraliśmy - dodał Gakpo. - Pierwszy mecz na turnieju jest ważny, mamy po nim trzy punkty. Jako zespół mamy też dużo jakości, ale w kolejnych spotkaniach musimy się poprawić. Z Francją to już będzie inny mecz, bo gra zupełnie inaczej niż z Polską. Łatwo nie będzie, ale zrobimy wszystko, by wygrać - zapewnił Gakpo.

Francja ma jeszcze przed sobą pierwsze grupowe spotkanie. W poniedziałek o 21 zmierzy się w Duesseldorfie z Austrią. W drugiej kolejce fazy grupowej jej rywalem będzie Holandia, a my zmierzymy się z Austrią - 21 czerwca w Berlinie. Dla kadry Probierza - jak i dla wielu poprzednich selekcjonerów - będzie to mecz o wszystko.