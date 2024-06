Ostateczne wieści o sensacyjnym transferze Josue

Po trzech latach Josue opuszcza Legię Warszawa. Władze stołecznego klubu podjęły jakiś czas temu decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu z Portugalczykiem, co oznacza, że Josue zmieni klub bez kwoty odstępnego. - Są w tym klubie ludzie, z którymi się nie identyfikuję, oni ze mną też. A kiedy tak jest, każdy idzie w swoją stronę. Kocham tu być, dostaję wiele miłości od kibiców, darzę ich wielkim uczuciem i szacunkiem, ale to jest życie - przekazał Josue w jednym z wywiadów, wyjaśniając, dlaczego odchodzi z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka chwila Polaków! Tak zaskoczyli Holendrów

Poza Josue z Legii Warszawa odchodzi Yuri Ribeiro, Filip Rejczyk (koniec kontraktu), Gil Dias i Qendrim Zyba (brak wykupu po zakończeniu wypożyczenia). Do tej pory Legia ogłosiła transfer Kacpra Chodyny z Zagłębia Lubin, Claude'a Goncalvesa z Łudogorca Razgrad oraz wypożyczenie Luquinhasa z Fortalezy. A jaka będzie przyszłość Josue?

Peszko reaguje na doniesienia ws. Josue do Wieczystej. Krótko i na temat

Bardzo interesujące doniesienia ws. Josue pojawiły się 15 czerwca br. ze strony Interii. Wspomniane źródło podało, że Josue dostał ofertę od Wieczystej Kraków, która gwarantowałaby mu pensję na poziomie 250 tys. złotych miesięcznie. Poza tym Portugalczyk miał mieć konkurencyjną ofertę od klubu z jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Josue odniósł się krótko do tych doniesień, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy na portalu X.

"To jest tak głupie, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć o tej informacji. Oczywiście kłamstwo na 200%" - wyjaśnił Josue. W studiu Kanału Sportowego pytanie o Josue dostał Sławomir Peszko. Co odpowiedział trener Wieczystej? - Większych głupot i fake newsów nie słyszałem w ostatnim tygodniu. Nie było tematu, nie było propozycji - skomentował Peszko.

Wieczysta Kraków będzie występować w przyszłym sezonie w drugiej lidze. Do tej pory klub ze stolicy Małopolski sprowadził Chumę i Daniela Sandovala z trzecioligowej hiszpańskiej Meridy, Michała Feliksa i Lisandro Semedo z Radomiaka Radom, Oskara Mielcarza ze Śląska Wrocław i Daniela Mikołajewskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z informacji podawanych przez portal meczyki.pl wynika, że na liście życzeń Wieczystej znajduje się Jarosław Jach (dwukrotny reprezentant Polski) z Zagłębia Lubin, Michał Koj z Puszczy Niepołomice czy Patryk Letkiewicz z Wisły Kraków.

Przed transferem do Legii Josue grał m.in. w barwach Hapoelu Beer Szewa (2019-2021), Akhisarsporu (2018-2019), Osmanlisporu (2017), Galatasaray (2016-2017) czy Bragi (2016).