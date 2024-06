Rosjanin jednak nie zagra dla PSG? Absurdalna przeszkoda

Paris Saint-Germain od dłuższego czasu szukało nowego numeru 2 do swojej bramki, jako że klub wkrótce opuści Kostarykanin Keylor Navas. Znalazło go w miejscu co najmniej kontrowersyjnym, bo w... Rosji. Ich wybrańcem okazał się Matwiej Safonow z FK Krasnodar. Okazuje się jednak, że transakcja znalazła się na skraju plajty. Powód jest wyjątkowo absurdalny.

