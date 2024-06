Boiskowy bandyta w akcji. "Zakaz gry w piłkę nożną" [WIDEO]

Copa Libertadores to bez dwóch zdań najważniejsze rozgrywki wśród najlepszych klubów z Ameryki Południowej. W sobotę, 30 maja rozegrano ostatni mecz w grupie A pomiędzy paragwajskim Cerro Porteno i chilijskim Colo Colo Santiago.

Ten mecz od samego początku był bardzo wyrównany. Po 20. minutach jednak znacznie konkretniejszy w swoich działaniach zaczął być Colo Colo Santiago. W 23. minucie Carlos Palacios skierował piłkę do siatki, czym wywołał radość wśród kibiców chilijskiego zespołu. Taki stan nie potrwał jednak długo, bo po 12. minutach Cerro Porteno wyrównało po strzale Federico Carrizo. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Brutalny atak Alana Beniteza na nogę rywala. Czerwona kartka

Po zmianie stron nie zabrakło sytuacji podbramkowych, jednak żadna z drużyn nie potrafiła swojej przewagi potwierdzić w bramkach. Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów (1:1). Niestety remis przypłacił zdrowiem Maximiliano Falcon, który został brutalnie sfaulowany przez Alana Beniteza w doliczonym czasie gry drugiej połowy.

W jednej z akcji piłkarz Colo Colo Santiago przyjął piłkę, a następnie próbował poprowadzić akcję do przodu i stworzyć zagrożenie w polu karnym Cerro Porteno. To zirytowało Alana Beniteza, który dopuścił się brutalnego faulu. Pomocnik ruszył w kierunku Falcona i kopnął go z całej siły w nogę postawną na wysokości ścięgna Achillesa.

Maximiliano Falcon natychmiast padł na murawę i od razu zasugerował sędziemu, że potrzebuje pomocy lekarzy. Arbiter główny najpierw pokazał zawodnikowi żółtą kartę, ale po analizie VAR anulował ją i pokazał czerwoną. Ostatecznie Falcon dograł mecz do końca.

Brutalny faul oburzył kibiców, którzy domagają się wysokiej kary zawieszenia dla piłkarza. "Już nigdy nie powinien grać w piłkę nożną", "Powinien otrzymać roczny zakaz gry w piłkę nożną", "Przecież on mógł zakończyć karierę Falcona, powinien dostać wysoką karę" - czytamy.

Remis w tym meczu sprawił, że do fazy pucharowej Copa Libertadores awansowały drużyny Fluminense i Colo Colo.