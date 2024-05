Media: Czerczesow znalazł nową pracę. "1,2 miliona rocznie"

- Stasiu Czerczesow to jest świetny facet i bardzo dobry trener. Miał plan, drużyna go zrealizowała i Rosja jest w ćwierćfinale - tak w rozmowie ze Sport.pl w 2018 roku mówił Mariusz Piekarski. Chwilę wcześniej "Sborna" pokonała Hiszpanię i sensacyjnie wdarła się do 1/4 finału mundialu. Tam uległa Chorwacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz zaskoczył wszystkich! "Chcieliśmy zrobić niespodziankę"

Czerczesow wróci na ławkę? Media donoszą

To był środek jego kadencji w roli selekcjonera reprezentacji Rosji. Na tym stanowisku wytrwał do lipca 2021 roku. EURO 2020 w udaniu drużyny narodowej nie było już takie udane, a Rosjanie nie wyszli z grupy. Pomimo uznanej renomy Czerczesow nieprędko znalazł pracę.

W grudniu 2021 roku został trenerem Ferencvarosu, który prowadził do lipca 2023 roku. Wkrótce minie rok od kiedy jest bezrobotny. Niewykluczone jednak, że wkrótce ten stan rzeczy się zmieni. Rosyjskie media przekazały nowe informacje.

"Czerczesow jest bliski objęcia kadry narodowej Kazachstanu z pensją 1,2 mln euro rocznie. Wcześniej okazało się, że Magomed Adijew, który łączył pracę w reprezentacji i Achmacie Grozny, zdecydował się opuścić drużynę narodową ze względów rodzinnych. Według informacji Iwana Karpowa polecił on Czerczesowa na swojego następcę" - pisze portal sports.ru.

To nie pierwsza drużyna narodowa, z którą łączony jest doświadczony szkoleniowiec. W przeszłości spekulowało się o tym, że może objąć Azerbejdżan. Tak się jednak nie stało.

Kazachstan zajmuje 103. miejsce w rankingu FIFA. W marcu 2024 roku drużyna grała w półfinale baraży o EURO 2024. Przegrała z Grecją 0:5. We wrześniu Kazachowie rozpoczną rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Zmierzą się z Norwegią, Słowenią i Austrią.

W latach 2015-2016 Stanisław Czerczesow poprowadził Legię Warszawa w 57 meczach. Wygrał 25 z nich, 11 zremisował i 21 przegrał.